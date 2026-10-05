Mahmut Özgener yeniden başkanlığa hazırlanıyor
İzmir Ticaret Odası’nda 20 meslek grubunda yapılan seçimlerin ardından 202 Meclis Üyesi ve 488 Meslek Komitesi Üyesi belli oldu. Tek aday olarak seçime girecek Mahmut Özgener yeni dönemde de başkanlık görevini yürütecek.
İZMİR / EKONOMİ
İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) Gaziemir Fuar İzmir’de gerçekleştirilen Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimleri tamamlandı. 84 meslek grubunda 110 sandıkta gerçekleştirilen seçimlerde üyeler yeni dönemde görev yapacak temsilcilerini belirledi.
Tek aday olarak gireceği Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde yeniden göreve gelmesi beklenen Özgener’in yanı sıra Meclis Başkanlığı ve Meclis Başkanlık Divanı da 8 Ekim Perşembe günü yapılacak seçimlerle belli olacak.