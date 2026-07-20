Mahsulünü Şakalak’la eken çiftçinin hasatta yüzü güldü

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Ülkemizde hububat hasat sezonu devam ediyor. Şu günlerde tahıl ambarı Konya Ovası’nda buğday hasadı sürüyor. Türkiye’nin lider tarım makineleri üreticisi Şakalak Tarım’ın son nesil teknoloji ekim makineleri ile mahsülünü toprakla buluşturan çiftçilerin de hasatta yine yüzü güldü. Yüksek verim, sıfır kayıp anlayışına odaklı makinelerin farkı hasatta bir daha ortaya çıkmış oldu.

Yarım asrı aşan tecrübesiyle tarım makineleri sektörünün öncü firmalarından biri olan Şakalak Tarım, yerli mühendislik gücüyle geliştirdiği yeni nesil makinelerle çiftçilerin üretim süreçlerini kolaylaştırırken, tarımda dijital dönüşümün de öncülerinden biri olmayı sürdürüyor. Ar-Ge yatırımlarına ağırlık vererek akıllı tarım teknolojilerine yönelen firma geliştirdiği Clever modeli, elektronik kontrollü yapısı sayesinde ekim hatalarını en aza indirirken, tohum ve gübre kullanımında da önemli tasarruf sağlıyor. Çiftçiler ise daha düzenli çıkış, daha homojen ekim ve artan verimden memnun olduklarını ifade ediyor. Bu yıl geliştirilen ve üretime geçen pnömatik hububat mibzeri de, hububatta ekimi yeniden tanımlayacak bir teknoloji olmuş durumda.

Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mustafa Genç, tarımda teknolojik dönüşümün artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini belirterek, “Çiftçimizin daha az maliyetle daha yüksek verim elde edebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürekli geliştirdiğimiz, yeni ürettiğimiz makinelerimiz teknolojisi ve kullanım kolaylığıyla üreticilere önemli avantajlar sunuyor. Yeni geliştirilen ekim makinelerinde, elektronik kontrollü sistemi sayesinde ekim süreci anlık olarak takip edilebiliyor, olası hatalara hızlı müdahale edilebiliyor ve verim kayıplarının önüne geçiliyor” dedi.

Dünya topraklarindan tam not

Tüm kıtalara ihracat yapan bir firma olduklarını belirten Mustafa Genç, “Konya Organize Sanayi Bölgemiz’de geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz makineler dünya topraklarında ekim yapıyor. Ülkemizin bayrağını tüm kıtalarda dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Şu an da ülkemizde hasat zamanı. Makinelerimizle toprağa ulaşan tohumların karşılığını görmek bizim için de büyük gurur. Her yıl çiftçimizdeki bu memnuniyeti görmekten mutluyuz. Çiftçilerimiz için geliştirmeye, üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.