Mahsun Kırmızgül, Özgür Global Yatırım sponsorluğunda ilk kez Konya’da konser verecek

Konya, kültür ve sanat alanında ses getirecek önemli bir organizasyona hazırlanıyor. Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün Konya’da vereceği konserin ana ve tek sponsorluğunu, şehrin güçlü yatırım markalarından Özgür Global Yatırım üstlendi.

Sponsorluk anlaşması, Özgür Global Yatırım’ın Konya’daki merkez ofisinde düzenlenen törenle imza altına alındı. Törene; Özgür Global Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Yağlat ile organizasyonu gerçekleştirecek olan Ünlü Grup’un sahibi Hilmi Ünlü katıldı. İmza programında her iki firmanın üst düzey yöneticileri de hazır bulundu.

“Konya’yı Sadece Yatırımlarla Değil, Kültürle de Büyütmek İstiyoruz”

İmza töreninde konuşan Özgür Global Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Yağlat, Konya’nın yalnızca ekonomik yatırımlarla değil, kültür ve sanat etkinlikleriyle de güçlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yağlat, şunları söyledi:

“Konya, tarihi ve ticari kimliğinin yanında artık büyük organizasyonları da hak eden bir şehir. Biz Özgür Global Yatırım olarak bugüne kadar konut, ofis ve ticari projelerle şehrimize değer katmaya çalıştık. Bugün ise sanata destek veren bir marka olarak karşınızdayız. Mahsun Kırmızıgül gibi Türkiye’nin hafızasında güçlü bir yeri olan bir sanatçının Konya’da ilk kez sahne almasına sponsor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Konserde Quadrium projesinin de misafirlere tanıtılacağını ifade eden Yağlat, “Bu özel gecede, prestij projelerimizden Quadrium’u da misafirlerimize tanıtacağız. Yatırım ile kültürü aynı sahnede buluşturmak istiyoruz” dedi.

“Konya Uzun Zamandır Böyle Bir Konseri Bekliyordu”

Ünlü Grup Sahibi Hilmi Ünlü ise Konya’da uzun süredir bu ölçekte bir konser organizasyonunun beklendiğini belirterek, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ünlü konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Mahsun Kırmızıgül, Türkiye’nin her kesimine hitap eden, sahnesi çok güçlü bir sanatçı. Konya’da ilk kez sahne alacak olması bizim için de ayrı bir heyecan. Böyle büyük bir organizasyonun, vizyoner bir marka olan Özgür Global Yatırım’ın ana sponsorluğunda gerçekleşmesi organizasyonun kalitesini yukarı taşıyor.”

Hilmi Ünlü, konserin Konya’da yeni organizasyonların da önünü açacağını vurgulayarak, “Bu iş birliğini sadece bir konser olarak görmüyoruz. Konya’nın kültür-sanat takvimine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyoruz” dedi.

Konya’da İlk Kez, Büyük İlgi Bekleniyor

Mahsun Kırmızıgül’ün Konya’daki ilk konseri olma özelliğini taşıyan etkinliğin, şehir genelinde yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Organizasyon, Konya’nın sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sunarken, Özgür Global Yatırım’ın marka vizyonunu da geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.