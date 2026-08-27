Makine ihracatçıları vergi indirimi ve özel KDV sistemi istiyor

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EKONOMİ / İZMİR

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), sektör bazlı tarama çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ilk toplantıyı çelik, makine ve metal sektörü bileşenleri ile gerçekleştirdi. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, çalışmanın sahadaki reel verileri, sanayicinin ilk elden karşılaştığı yapısal tıkanıklıkları ve mikro ölçekteki dinamikleri doğrudan belirlemek amacıyla başlatıldığını söyledi.

Sanayicinin sahada karşılaştığı sorunları doğrudan tespit etmek ve bunları somut politika belgelerine dönüştürmek amacıyla sektör taramaları başlattıklarını dile getiren Yüksel, İzmir iş dünyası, yerel yönetimler, ekonomi bürokrasisi ve karar vericiler arasında veri temelli ve kalıcı bir diyalog zemini oluşturmaya çalışacaklarını aktardı.

7 başlıkta sorun 5 başlıkta çözüm önerisi sunuldu

Ekonomi İzleme Komisyonu tarafından derlenen notlarda, öne çıkan sorunları 7 başlıkta toplandıklarını ifade eden Yüksel, çözüm önerilerini ise 5 başlıkta sunduklarını vurguladı.

Sorunlar; mali yükümlülükler ve likidite sıkışıklığı, finansmana erişim ve makroekonomik göstergeler, küresel rekabet ve dış ticaret riskleri, iş gücü ve istihdam piyasası, hammadde tedariği ve üretim yapısı, piyasa denetimi ve rekabet eşitliği, kamu politikaları ve makro yönetim süreçleri başlıklarında sıralandı.

Güvenli Tedarikçi Puanlama Sistemi istendi

Finansal likiditeyi ve KDV sistemini rahatlatacak önerilerde, vergi uyumu tam ve uzun süreli ihracat performansına sahip üreticiler için “Güvenli Tedarikçi Puanlama Sistemi” kurulması önerildi. Bu firmaların yurt içi hammadde alımlarında KDV’den muaf tutulması veya tevkifat uygulamalarının esnetilmesi istendi.

Üretim kazançlarına uygulanabilecek kurumlar vergisi indirimlerinin ihracatçı sanayiciler için ilave avantajlarla desteklenmesi önerildi. Kurumlar vergisinin yüzde 25’ten yüzde 12,5’e indirilmesi senaryosunda ihracatçıya ek 5 puanlık avantaj sağlanmasının yatırımları hızlandıracağı belirtildi.

Ayrıca, çözüm önerileri arasında, uluslararası rekabet ve dış ticaret stratejileri, istihdam piyasası ve mesleki eğitim reformu, denetim optimizasyonu, katılımcı yönetim ve kamu-STK diyaloğu sıralandı.