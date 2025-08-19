Makine İhtisas OSB’de fabrikalar arası futbol turnuvası başlıyor

Kocaeli

Kocaeli, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren 17 büyük firma, halı saha futbol turnuvasında karşı karşıya geliyor. 4 grupta, tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar, bugün Parsan–Çağdaş Makine mücadelesiyle başlayacak.

Toplam 6 hafta sürecek turnuva boyunca maçları faal hakemler yönetecek. Organizasyonun en dikkat çeken yanlarından biri ise karşılaşmaların Saka TV ekranlarından canlı yayınlanacak olması.

Turnuvada gruplarda ilk iki ve son iki sırayı alan takımlar, kendi aralarında eleme maçları oynayarak finale yükselecek. Tüm müsabakalar Makine İhtisas OSB Halı Saha Tesisleri’nde yapılacak.

Organizasyon Komitesi Başkanlığı’nı üstlenen, 32 yıllık basın turnuvası deneyimiyle tanınan spor adamı Caner Pesen, “Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan firmaları, sportmenlik ve dostluğun ön planda olduğu bir futbol organizasyonunda bir araya getirmenin heyecanını yaşıyoruz. Kurumlar arası kaynaşmayı artıracak bu özel turnuvada tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.