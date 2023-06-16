Makine sanayisi ilk kez MATEF’te buluşacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Makine sektöründe yerli makine üreticilerinin çıkarlarını gözetmek ve yerli makine üretimini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Makina İmalatçıları Birliği (MİB), sektörü ülkemizde ve dünyada daha da ileriye taşıma noktasında öncü rol üstlenmeye devam ediyor. Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ve TÜYAP iş birliğiyle düzenlenip, yerli üretim teknolojilerini buluşturacak MATEF Fuarı, 20 Haziran’da ziyaretçilere kapılarını açacak. 23 Haziran’a kadar sürecek ve 71 firmanın yer alacağı MATEF Fuarı’na, İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliği yaparken son teknoloji sac ve metal işleme makineleri, lazer - otomasyon - robotik sistemler, kaynak ve yüzey işlem teknolojileri dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İlk kez düzenleniyor

Makine İmalatçıları Birliği olarak MATEF Fuarı için ciddi bir hazırlık yaptıklarını vurgulayan MİB Başkanı S. Emre Gencer, sektöre büyük katkı sağlaması beklenen bu fuar için son derece heyecanlı olduklarının altını çizdi. Gencer, “MATEF Fuarı, tamamen yerli makine üreticilerimizi bir araya getiren ilk fuar özelliğini taşımakta ve firmalarımızın yeni pazarlara açılmasını ve ihracat pazarlarını genişletmesini amaçlamaktadır. Ticaret Bakanlığımızın Alım Heyeti Desteği çerçevesinde Avrupa Ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgeleri başta olmak üzere tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve bu ülkelerden potansiyel alıcıların ziyaret etmesi hedeflenmiştir. Fuarın şimdiden hem sektöre hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.