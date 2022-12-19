Makine sektörünün kalbi Bursa’da attı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa, BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları ile makine imalat sektörünün kıtalar arası en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yaptı. Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, Sac İşleme Teknolojileri Fuarı ve Otomasyon Fuarını tek çatı altında buluşturan BUMATECH, 7 salondan oluşan 40 bin metrekarelik alanda 40 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. 14 Aralık’ta kapılarını açan ve oldukça yoğun bir katılıma sahne olan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları 4 günün sonunda yaklaşık 1 milyar TL’lik iş hacmiyle kapılarını kapattı.

Tüyap olarak üç farklı fuarı tek çatı altında buluşturdukları BUMATECH ile bu potansiyele nitelikli katma değer sağladıklarını belirten Tüyap Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Fuar boyunca BTSO koordinatörlüğünde yurt dışı alım heyeti organizasyonları ve fuar katılımcıları arasında ikili görüşmeler de gerçekleşti. UR-GE projelerinin de yer aldığı fuarımızda katılımcı firmalar, inovasyon gücünü ortaya koyarak yeni pazarlara açılma fırsatı buldu” ifadelerini kullandı.

“Bursa’da bir yatırım dönemi var”

2018’den sonraki en iyi fuar organizasyonun yapıldığını belirten KRT Endüstiyel Genel Müdürü Sinem Kurtiş, “Pandemi dönemiyle birlikte biz teknoloji kısmına yönelmiştik. İlk geliştirdiğimiz cihazı bugün geldiğimiz noktada iyi bir noktada konumlanacak düzeyde geliştirdik. İlk etapta kapalı alandaki yoğunluğu ölçen bir cihazken onu güncelledik ve elektrik tüketimini takip eden bir cihaz haline getirdik. Örnek vermek gerekirse ofiste kimse yoksa cihaz bunu algılayıp içeride kapanması gereken ekipmanları kapatıyor. Ayrıca üretimden veri de toplayabilir konuma geldik. O sistem ERP ile birlikte çalışıyor. Bu iki konu üzerinden teknoloji tarafında bir yapılanmaya girdik ve aslında onların tanıtımı için buraya geldik. Çok fazla raf tarafından ürün getirmedik. Bu sene başladığı günden itibaren oldukça hareketli bir fuar oldu. Şu an Bursa’da bir yatırım dönemi var ve bu da BUMATECH’E olumlu anlamda yansıdı” ifadelerini kullandı.

“Güzel bir fuar yaşandı”

Koway Makina Genel Direktörü Melih Şen, “Genel satışını yaptığımız ürünler ile fuara çıktık. Ağırlığımız dik işlem merkezleri ve köprü tipi işlem merkezleri oldu. Yine yıl içinde bayiliğini aldığımız testereleri buraya getirmiştik. 2021’e oranla 2022’de yüzde 60’a yakın bir büyüme yaşadık. 2023’te de bu ivmenin devam etmesini bekliyoruz. Otomotiv sanayisi zaten Bursa’da hızlıydı şimdi savunma sanayisindeki hareket de bize olumlu yansıdı ve oralarda da ürün satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde bayilikler ile satışlarımızı yürütüyoruz. BUMATECH’te de olumlu dönüşler aldık. Güzel bir fuar yaşandı ve iyi bir potansiyel vardı” dedi.

Protreg Satış temsilcisi Sergen Bulut da “Henüz sektörde yeni bir firmayız. Ama sektörün köklü kuruluşlarından gelen arkadaşlarla bu işe başladık. Şu anda yüzde 90 ihracat yapıyoruz ve Türkiye pazarında da yavaş yavaş yer alıyoruz. BUMATECH’te bunun için önemli adımlardan biri oldu. Biz Plazma kesme makineleri ile lazer kesme makineleri üretiyoruz. Bunun yanı sıra iştiraklerimiz ile birçok alanda tesis kurmak isteyen müşterilerimize entegre şekilde birçok makineyi sağlayabiliyoruz. Fuarda da yoğun bir taleple karşılaştık. Yabancı yatırımcılar da buradaydı. Furardan sonra önemli görüşmeler yapacağız” diye konuştu.