Makinsan Genel Müdürü Çulha: “2022’yi yüksek satış hacmiyle kapatıyoruz”  

Eray ŞEN



ADANA - Şirket faaliyetleri hakkında bilgi veren ve ağır vasıta sektörünün güncel durumunu değerlendiren Çulha, 2022’nin bir önceki yıla paralel şekilde ‘yüksek tempoda’ bir yıl olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “2020 yılında pandemi ile gelen tedirginlik ve endişe, takip eden aylarda talep artışına neden oldu. Talebi karşılamak için yüksek çalışma temposuna geçildi. Aynı durumun devam ettiği 2021’de talep fazla, arz azdı. Özellikle artan enflasyon, talebi aşırı artırdı. Bu dönemde, alıcının değil de satıcının fiyatı belirlediği, alıcının fiyatlara itiraz etmediği sürece girildi.



Genel Müdür Çulha, 2022 yılındaki maliyet artışlarının ‘tedirginliğe’ yol açmasına rağmen satışların ‘memnuniyet verici’ seviyede olduğunu belirterek, “2022’nin son çeyreğinde aşırı artan girdi fiyatlardan dolayı, döviz kurunun stabil kalması, dövizli satış fiyatının, Avrupa, Afrika, Ortadoğu gibi bölgelerde yüksek kalmasına neden olmaktadır. Bu durum satış kuru oynaklığı açısından büyük tehlike içermektedir. Döviz kur değerinin yüksekliği, ihracatçıyı sevindirirken yurtiçi müşteriyi mutsuz etmektedir” diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının yansımalarına da değinen Çulha, “Bu çatışma 2022 yılının ilk aylarında olumsuzluklara neden oldu, bölgede siparişler durdu. Navlun fiyatlarının artması ihracatı olumsuz etkilendi” yorumunu yaptı. Çulha, 2023 yılına yönelik olarak da şu değerlendirmelerde bulundu:



“Seçim süreci piyasayı olumlu etkileyecektir”



“Sonuç olarak 2022 yılında hedeflediğimiz adetleri aralık ayı itibariyle tutturduğumuz görünmektedir. Aynı ivme ile 2023 yılına başlayacağımızı öngörüyorum. Birkaç risk olsa da 2023 yılına umutla bakmamız gerekir. Riskleri sayacak olursak, birincisi seçim sürecidir. Süreç piyasayı olumlu da olumsuz da etkileyebilir. Ben ‘olumsuz olmayacak’ diyen taraftayım. İkinci etken ise yüksek enflasyon olarak karşımızda duruyor. Türkiye’de enflasyonun düşmesi hepimizin ortak düşüncesi olmalı ki gerçek kazançlar görülebilsin. Kur belirsizliği de yurtiçi fiyat artışlarını tetiklemektedir. Buna karşın döviz kurunun hızlı artması ihracat kanadına olumlu yansımakta. Finansmana erişim konusu da bir başka problemdir ve 2023 yılında kolaylık sağlanması gerekir. Yeni yılda bir başka tehlike işçilik maliyetlerinin hızla artması olacaktır. Hali hazırda maliyetleri hesaplayamayan firmalar ayakta kalabilmek için rekabet şartlarını unutup kısır bir girdabın içerisine düşebilir. Yeşil dönüşümün temellerini oluşturmak için de 2023 yılında ciddi çalışmalar yapılmalı.”



Üretimin yüzde 32’si ihracata gidiyor

Makinsan’da 121'i teknik olmak üzere toplam 141 personel istihdam ettiklerini ifade eden Çulha, “Firmamız yurt içinde damperli yarı römork kapsamında yüzde 60’lık pazar payına sahiptir. Yurt dışında ise Avrupa’da Belçika, Hollanda, Fransa, Almanya, Finlandiya, İtalya; Afrika’da Gana, Sudan; Ortadoğu’da Irak, İsrail, Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt, Sudan; ayrıca Rusya ve Özbekistan ve Azerbaycan gibi Türki cumhuriyetlere ihracat yapmaktayız. İhracatımızın üretime oranı yüzde 32 seviyesinde” bilgisini verdi.