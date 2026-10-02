MAKTEK Avrasya’da sanayicinin gündemi: “Yatırım var, finansman yok”

ERHAN BEDİR / İSTANBUL

Üretim teknolojileri ve takım tezgâhları sektörünün Avrasya’daki lider buluşmalarından MAKTEK Avrasya 2026, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Türkiye dahil 32 ülkeden marka ve temsilciliklerin yer aldığı fuar; yeni nesil üretim teknolojilerinden yapay zekâya, robotik ve otomasyondan dijital üretim çözümlerine uzanan geniş teknoloji yelpazesiyle sektör profesyonellerini İstanbul’da bir araya getiriyor.

“Genç ve dinamik bir ülkeyiz”

MAKTEK Avrasya’nın Türkiye’nin makine teknolojilerindeki dönüşümünü ortaya koyan önemli bir organizasyon olduğunu söyleyen Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve İğrek Makina Ar-Ge Müdürü Osman Fatih İğrek, Fuarın; makine üreticilerinin yanı sıra yazılım, otomasyon, Endüstri 4.0 ve dijitalleşme çözümlerini aynı platformda buluşturduğuna dikkat çeken İğrek, “MAKTEK, sektörün beklediği bir fuar. Sadece makinelerin sergilendiği bir organizasyon değil. Yazılım, akıllı üretim, Endüstri 4.0 ve dijitalleşme gibi makine teknolojilerinin artık ayrılmaz parçaları olan alanları da bir araya getiriyor. Genç ve dinamik bir ülkeyiz. Türkiye’nin bu konulardaki gücünü göstermesi açısından önemli” dedi. Makine sektörünün küresel ölçekte zorlu bir dönemden geçtiğini belirten İğrek, Avrupa’daki daralma, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticaretteki belirsizliklerin Türk sanayicisini de etkilediğini ifade etti. Buna karşın sektörün ihracatta değer bazında büyümesini sürdürdüğünü kaydeden İğrek, yılın ilk 8 ayındaki rakamlara dikkat çekti.

“Sanayicilerimiz zor günler geçiriyor”

MAKTEK Fuarı’nın makine sektörü açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirten Erler Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Er, mevcut piyasa koşullarının fuara katılım kararlarını dahi tartışmalı hale getirdiğini kaydetti. Er, “Sanayicilerimiz zor günler geçiriyor. Güzide firmalarımızın çoğunda işçi çıkarmalar ve istihdam azalması yaşanıyor” dedi. Er, fuardan önce bazı sektör temsilcilerinin organizasyonun bir yıl ertelenmesi yönünde girişimlerde bulunduğunu belirterek, genel eğilimin fuarın yine de düzenlenmesi yönünde oluştuğunu söyledi. Buna karşın birçok firmanın fuara ekonomik koşullar nedeniyle isteksiz katıldığını dile getiren Er, yabancı ziyaretçi sayısındaki gerilemenin de yatırım talebindeki zayıflamayla bağlantılı olduğunu savundu.

“Savunma sanayide üretim temposu tezgâh yatırımlarını hızlandırıyor”

Class CNC Mühendislik Makine Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akıncı, MAKTEK Avrasya Fuarı’nda özellikle savunma ve havacılık sanayinden yoğun talep aldıklarını belirterek, yüksek adetli ve hassas üretimin yeni nesil tezgâhlara olan ihtiyacı artırdığını söyledi. Akıncı, sanayicinin yatırım kararlarında finansman sorununun belirleyici hale geldiğini belirterek, “Bankalar gibi çalışmaya başladık” dedi. Müşterilerden yoğun biçimde finansman desteği talebi aldıklarını ifade eden Akıncı, şirket olarak belirli ölçüde vade desteği sağlamaya çalıştıklarını ancak bunun sürdürülebilirliğinin firmanın finansal gücüyle sınırlı olduğunu belirtti.

“Fiber lazerde Türkiye’nin üretim gücünü büyüyor”

Bursa merkezli Lothbroh Makine, fiber lazer kesim ve sac metal işleme makinelerinde büyümesini sürdürürken, 11 bin 200 metrekarelik servis ve showroom altyapısı, 65 kişilik teknik ekibi ve 45 mobil servis aracıyla Türkiye sanayisine kesintisiz hizmet sunuyor. Lothbroh Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu, Türkiye sanayisine değer katma hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, “Sanayide makine teknolojilerinin üretim kapasitesi ve verimlilik açısından belirleyici bir rol üstleniyor. Lothbroh olarak, fiber lazer teknolojisinin özellikle demir-çelik ve sac metal işleme süreçlerinde önemli bir dönüşüm sağlayarak ülke sanayisine değer katmaya çalışıyoruz” dedi.