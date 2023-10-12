MAKTEK Konya Fuarı açıldı

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA

Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Odası-Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış töreninde, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan tüm sektörler için önemli bir fuarın gerçekleştirildiğini söyledi.

Konya sanayisinin nüvesini makine sektörünün oluşturduğuna dikkat çeken Kütükcü, şöyle konuştu: "Metal işleme makinelerinden hidrolik-pres ve takım tezgahlarına, tarım makinelerinden araç üstü ekipmana, motor yenileme makinelerinden gıda makinelerine değin çok geniş bir sektörel yelpazeye sahibiz. Makine ve aksamları sektörümüz, 2014 yılının Ocak ayından bu yana, yani tam 115 aydır Konya ihracatında lider durumda. Geçtiğimiz yıl 3,2 milyar dolar ihracat yapan şehrimizin toplam ihracatının yüzde 24'ünü, yani yaklaşık 789 milyon dolarını makinecilerimiz tek başlarına gerçekleştirdiler. Bu yılın ilk 9 ayında da 623 milyon doları geçmiş durumdayız. Konyalı makinecilerimiz, geçtiğimiz yıl ülkemizdeki 54 ilin tamamından daha fazla ihracat yaptı. İstanbul, Ankara ve Bursa'nın ardından Türkiye'nin 4. büyük makine ihracatçısıyız. 2 bin 100'e yakın makine ihracatçımız ile 182 ülkeye ihracat yapıyoruz."

30 binden fazla ziyaretçi bekleniyor

Kütükcü, 30 binden fazla ziyaretçinin beklendiği fuardan doğacak yeni iş birlikleri ile sektörün büyümeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de Türkiye ihracatından yüzde 3 pay almayı hedeflediklerini bildirdi. Bu hedefe ulaşmada lokomotif sektörün, makine sektörü olacağını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti: "İhracatımızın yüzde 25'ini karşılayan makine sektörümüzden, 2023 yılında 1 milyar dolar civarında ihracat beklemekteyiz. Konya'mızın makine sektöründe öncü firmaları ile birlikte bu rakamı ilerleyen yıllarda çok daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyoruz. Makine imalat sanayi sektöründe ihtisaslaşan Konya, yerli makine üretimine ve ülkemizin sanayi hamlesine çok büyük katkılar sunmaktadır. Tarım makineleri sektörü ile başlayan yolcuğumuz, yüksek teknolojili makine üretiminde küresel bir merkez olma yolunda devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin makine üretim üssü Konya olmalıdır ve olacaktır."

Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı Emre Gençer de, “Sektörümüz, dış pazardaki daralmalara, savaşlara, tedarik sorunlarına, büyük deprem felaketine rağmen ihracata dayalı büyümüş ve geçtiğimiz yılı da içerde yaşanan finansman sıkıntılarına karşın güçlü bir performansla tamamlamıştır.

Nitekim makine ihracatımız geçtiğimiz yıl, son yılların ortalamasının da üzerinde bir artışla 25,3 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Bu büyüme ivmesini arkamıza alarak başladığımız 2023 yılı ilk sekiz ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 18,6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ancak, bu trendi bu yılın ikici çeyreğinden itibaren AB pazarında ortaya çıkan ekonomik yavaşlama nedeniyle önümüzdeki aylarda sürdürebilme olasılığımız zayıftır.

En büyük pazarımız olan Almanya’nın ekonomisinin bu yıl yüzde 0,6 daralması beklenmektedir. AB Bölgesi ülkelerinde gelecek yılın ilk yarısı için de büyüme beklentileri; yüksek faizler ve Ukrayna savaşının neden olduğu enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle aşağı yönlü olarak sürekli revize edilmektedir. Geçtiğimiz Cumartesi günü patlak veren İsrail-Filistin Savaşının, enerji fiyatlarına hassas olan Avrupa bölgesindeki ekonomik sorunları derinleştirmesi kaçınılmazdır.

Öte yandan, iç talebin de son dönemde yavaşlamaya başlaması sektörümüz açısından bir diğer olumsuzluktur. Nitekim makine yatırımlarında kesintisiz 12 çeyrek devam eden çift haneli büyüme dönemi 2022 yılı son çeyreğinde yavaşlamış ve yatırım harcamaları artışı yüzde 2 düzeyine gerilemiştir.

Bu yılın ilk yarısında, uygulanan düşük faiz politikası ve kredilere erişimde sağlanan kolaylıklara bağlı olarak makine yatırım harcamalarında yaklaşık yüzde 7 gibi oldukça iyi bir artış yaşanmıştır. Ancak, Haziran ayından itibaren uygulanmaya başlanan yeni para politikası ile birlikte kredi faizleri hızla yükselmiş; buna bağlı olarak makine yatırım harcamaları daralma eğilimine girmiştir. Nitekim öncü göstergeler daralmanın başladığına işaret etmektedir. İSO’nun Ağustos ayında yayımladığı Satınalma Yöneticileri Endeksininde yılın ikinci yarısıyla birlikte daralma bölgesine girmesi de bu durumu teyit etmektedir. Hatta PMI alt kategorilerine bakıldığında makine sektöründe sert bir daralmanın yaşandığı net olarak anlaşılmaktadır. Ancak, gelecek için umutluyuz. Finansal istikrarın sağlanması ile birlikte, gelecek yılın ortalarından itibaren tekrar güçlü bir şekilde büyümeye başlayacağımıza inanıyoruz. Sürdürülebilir sanayi büyümesinin vazgeçilmez koşulu, muhakkak ki finansal istikrardır. Makine İmalatçıları Birliği olarak geçtiğimiz aylarda uygulamaya geçirilen ‘Orta Vadeli Program’ın, finansal istikrarı kısa sürede tesis edeceğine, dış kaynak akışını başlatacağına ve sanayi üretiminde nitelikli büyümenin önünü açacağına inanıyoruz.” diye konuştu.