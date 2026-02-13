Malatya ekonomisi için "kritik eşik" uyarısı: MTSO’dan 7 maddelik kurtuluş reçetesi

6 Şubat depremlerinin ardından ticari hayatın ayağa kalkması için mücadele veren Malatya iş dünyası, somut verilerle çözüm bekliyor. MTSO tarafından hazırlanan durum değerlendirme raporu, şehrin sanayi ve ticaret kapasitesindeki kaybı rakamlarla gözler önüne sererken, sürdürülebilir bir büyüme için hükümete 7 maddelik bir talep listesi sundu.

Rakamlarla Malatya ekonomisi: İhracat ve istihdamda büyük kayıp

Raporda paylaşılan istatistikler, deprem öncesi ve sonrası arasındaki derin uçurumu gösteriyor. Özellikle lokomotif sektör olan kayısı ve sanayi ürünleri ihracatındaki düşüş dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Gösterge Deprem Öncesi (2022) Güncel Durum (2024-2025 Beklentisi) Değişim / Etki Yıllık İhracat 455 Milyon $ 388 Milyon$ %15 Net Kayıp Faal İşletme Sayısı 10.000+ ~7.500 %25 İşletme Kaybı İstihdam (OSB) 35.000 Kişi 28.000 Kişi 7 Bin İstihdam Kaybı Konteyner İşyeri 0 4.050 Geçici Ticari Yapılanma

MTSO Başkanı ve yönetiminin vurguladığı en kritik başlık, "Mücbir Sebep Hali" oldu. Esnafın ve sanayicinin birikmiş vergi borçlarını ödeyecek sermaye yapısına henüz ulaşamadığı belirtilen raporda, bu sürenin en az 2 yıl daha uzatılması isteniyor. Mevcut durumda 4 bin 50 esnafın konteynerlerde kısıtlı imkanlarla ticaret yaptığı hatırlatılarak, bu işletmelerin kalıcı iş yerlerine geçişi için düşük faizli "Cansuyu Kredileri"nin hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Malatya’nın ayağa kalkması için 7 maddelik acil eylem planı

Malatya’nın göç veren değil, göç alan bir şehir haline gelmesi için şu adımların atılması talep ediliyor:

Mücbir Sebep Hali: Sürenin en az 24 ay daha uzatılması ve birikmiş borçların faizsiz taksitlendirilmesi. 6. Bölge Teşvikleri: Malatya’nın tamamının en üst sınır olan 6. Bölge teşvik kapsamına süresiz veya uzun vadeli dahil edilmesi. Kredi ve Finansman: Mevcut KOSGEB ve deprem kredilerinin geri ödemelerinin ötelenmesi, yeni ve faizsiz kredi limitlerinin açılması. İstihdam Destekleri: İşveren üzerindeki SGK ve Vergi yükünün azaltılması, personel kaybını önlemek için "Tersine Göç" teşvikleri. Rezerv Alan ve İmar: Şehir merkezindeki ticari alanların inşasının hızlandırılması ve hak sahipliği süreçlerindeki bürokrasinin azaltılması. Enerji Destekleri: Sanayi tesisleri için geçici dönem enerji sübvansiyonları. Lojistik ve Altyapı: Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) eksik kalan altyapı yatırımlarının genel bütçeden karşılanması.

"Malatya özel statüye alınmalı"

Raporun sonuç bölümünde, Malatya’nın sadece fiziksel olarak değil, ekonomik ve sosyal olarak da yıkıma uğradığı belirtilerek, kentin ayağa kalkmasının Türkiye’nin doğusundaki ekonomik dengeler açısından stratejik olduğu hatırlatıldı. MTSO yönetimi, "İş dünyası çalışmak istiyor ancak ağır vergi ve finansman yükü altında eziliyor. Malatya için özel bir ekonomik kalkınma yasası şarttır," mesajını verdi.