Malatya'da 290 iş yerinin temeli yarın atılacak

Büyükşehir Belediyesince bir otelde düzenlenen Deprem Süreci ve Yol Haritası Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Gürkan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Depremde Malatya'da 1200 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 444 kişinin ise yaralandığını aktaran Gürkan, toplam ağır hasarlı bina sayısının 35 bin 680 olduğunu, bunlardan 2 bin 124'ünün yıkıldığını belirtti.

Yıkılacak 33 bin 556 ağır hasarlı bina bulunduğunu aktaran Gürkan, şöyle konuştu:

"Hasar tespit çalışmaları neticesinde 171 bin 153 bina, 421 bin 416 bağımsız bölüm incelendi. 26 bin 974 bina için itiraz talebinde bulunuldu. İlk incelemede ağır hasarlı olarak belirlenen binalarda hasarı değişen bina oranı ise yüzde 5,65 olarak tespit edilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla kent merkezinde 290 iş yerinin temeli atılacak. Ayrıca 165 araçlık otoparkın temeli atılacak. Şehrimizi el birliğiyle yeniden ayağa kaldıracağız."

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Latif Okyay ile Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Sığırcı, Mehmet Türkmen ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert de hazır bulundu.