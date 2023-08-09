Malatya'da çıkan orman yangını söndürüldü

İlçeye bağlı İkizce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine, olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile İl Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, bazı bahçeler ve ormanlık alan zarar gördü.