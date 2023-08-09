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Malatya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, dağlık alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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İlçeye bağlı İkizce Mahallesi'ndeki dağlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile İl Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangında, bazı bahçeler ve ormanlık alan zarar gördü.