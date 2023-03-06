“Malatya’ya dönün, hep birlikte çalışıp, tekrar üretim merkezi olacağız”

Murat KÜÇÜK

Malatya’da üretimi yeniden başlatmak için harekete geçen sanayiciler, organize sanayi bölgesinde (OSB) çalışan binlerce insana ‘memleketinize dönün’ çağrısında bulundu. Malatya OSB Başkan Vekili Akif Baştürk, kente dönecek personele kalacak yer temin edileceğini söyledi.

Malatya’daki OSB’den yaklaşık 200 bin kişinin geçimini sağladığına dikkat çeken Akif Baştürk, öncelikli hedeflerinin fabrikaları tekrar faaliyete geçirmek olduğunu söyledi. Üretimin başlayabilmesi için nitelikli iş gücünün önemine değinen Baştürk, “Hemşerilerimiz bir an önce Malatya’ya dönmelidir. Hep beraber yeniden Malatya’nın bölgenin en güçlü üretim merkezi olması çalışmalıyız. Bunu bir nevi vatani görev olarak görmeliyiz. Sanayiciler olarak bizler de elimizden geleni yapacağız ve onlara kalacakları yer imkânı sunacağız” dedi.

Çalışanların Malatya dışında olmasını bugünün en büyük sorunu olarak tanımlayan Akif Baştürk, iş gücünü Malatya’ya geri getirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerinin altını çizdi. Çalışanları, aileleriyle getirmeyi istediklerini ifade eden Baştürk, “Ancak ilk aşamada aileleri getirebilme imkânımız yok. Fakat en geç 1 yıl içinde bu sorun çözüme kavuşacak” diye konuştu.

Öncelikli hedef fabrikaların açılması

Depremin ilk gününden beri sanayicilerin şehri terk etmediğini ve işlerinin başında olduğunu dile getiren Akif Baştürk, “OSB’de büyük çapta hasar gören bir yer yok ve hatta genel olarak şehre göre daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Sanayicilerimiz Malatya’nın sorunlarıyla yakından ilgilendi. Bazıları tesislerine konteyner kurarak konaklama sorununu çözdü. Ayrıca OSB içerisinde müstakil alanlar yaratarak ihtiyaçların giderildiği güvenli alanlar oluşturduk” dedi. İhtiyaç halinde sanayiciye hizmet edebilecek konteyner kasabalar da kuracaklarını belirten Baştürk, öncelikli amaçlarının fabrikaları açmak olduğunu söyledi. Fabrikaların üretime başlamasının şehirdeki küçük sanayi için de itici güç olacağını sözlerine ekleyen Baştürk, “OSB’ler faaliyete geçmediği sürece küçük sanayiler de çalışamıyor. İnanıyoruz ki önce OSB’ler, sonra küçük sanayi ve zamanla da şehrin ticari hayatı aktif hale gelecek” ifadelerini kullandı.