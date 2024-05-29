Maliyette bıçak kemiğe dayandı: Dericiler emek yoğun sektörlere destek istiyor

AHMET USMAN / İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlediği basın toplantısında Türkiye deri ihracatının bu yılın ilk 4 ayında geçen yıla oranla yüzde 28 gerilediğine dikkat çeken Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “Asıl önemlisi rakam 2019’un yani pandemi döneminin de gerisine gitti. Geçen seneye kadar en büyük pazarımız olan Rusya’ya ihracatımız yüzde 72 geriledi. Kur etkisi ve enflasyon nedeniyle üretim maliyetleri arttı. Bu, emek yoğun sektörlerde daha can yakıcı şekilde hissediliyor. Biz, kalifiye olmayan eleman çalıştıramıyoruz ve bunların hiçbiri asgari ücrete çalışmıyor. Bizim malzeme harici genel giderimizin kilogram başı ihracat maliyetimizin yüzde 62’sini oluşturuyor. Bunun üzerine malzeme, kar, finansman maliyeti, kira gibi giderler gelecek. 2019’da bu oran yüzde 40’tı ve olması gereken rakam da buydu. Şu an piyasada fiyat tutturamıyoruz” dedi.

Bu yıl kurdaki değişimin enflasyon oranında olmaması ve Ocak ayında işçilik ücretlerine yüzde 40-50 zam gelmesi durumunda maliyetlerin daha da artacağını ve fabrikaların hepsinin kapanacağını söyleyen Zandar, “Firmalar yurtdışında imalatın yollarını aramaya başlayacaklar. Türkiye’de şu an bu ürünü yapmanın hiçbir anlamı yok. Avrupa’da enflasyon yüzde 2’lere kadar düştü. İç piyasa dinamikleri istedikleri gibi fiyat artırıyor, kafalarına göre kur hesabı yapıyorlar, Türk halkının hiç sesi çıkmıyor, ama bizim böyle bir şansımız yok. Bundan sonra imalat yapmayın deniyorsa, biz de yatırımcılar olarak bilelim ve ona göre hareket edelim. Türkiye’de 2019-2023 döneminde deri ve deri mamulleri ihracatı yüzde 163 arttı, Avrupa’da ise ithalatta gerileme var. Yani iç piyasada bile pahalı kalıyoruz. Bizi çok iyi bir gelecek beklemiyor. Sadece bize değil emek yoğun tüm sektörlere yönelik destekleme mekanizmalarının hayata geçmesi lazım” diye konuştu.

“Artık Avrupalı üreticiyle de rekabet edemiyoruz”

Türkiye’de işçilik maliyetlerindeki artışın katlanılamaz boyutta olduğunu söyleyen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu da, “Düne kadar bizim rakibimiz Uzakdoğu ülkeleriydi, bugün en büyük rakibimiz Avrupa’daki üretici. Portekiz’deki üretici bizle fiyat rekabeti yapabiliyor. Eskiden yüzde 20-30 daha rekabetçiydik. Seçim öncesi beklentileriyle euro’yu 40 TL olarak fiyatlayarak sipariş aldık, şimdi onların yüklemeleri geldi, Euro 35 TL bandında, işin içinden nasıl çıkacağımızı bilemiyoruz” dedi.