Mandıracı "Yatırım durgunluğu KOBİ zincirini zorluyor"

Abdullah Sönmez/Eskişehir

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 1979 yılında küçük bir torna ve kaynak atölyesi olarak faaliyete başlayan Tezsan Makine, bugün konveyör sistemleri ve fason talaşlı imalat alanlarında beyaz eşya, otomotiv, havacılık ve savunma sanayine üretim yapan bir sanayi kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Koç Grubu’nun yurt içi ve yurt dışındaki fabrikalarında aktif projeler yürüten, TEİ’nin onaylı tedarikçileri arasında yer alan şirket, toplam 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulu 2 bin 730 metrekare kapalı alanda üretimini sürdürüyor. 27 kişi istihdam edildiği firma, biri fason talaşlı imalat, diğeri proje bazlı konveyör sistemleri üretimi yapan iki ayrı atölyede faaliyetlerini sürdürüyor.

“Büyük projelerin durması KOBİ’leri zincirleme etkiliyor”

Tezsan Makine Genel Müdürü Hüseyin Mandıracı, 2023 yılında alınan büyük ölçekli bir konveyör projesinin üretim sürecinin uzun bir zamana yayıldığını, ancak 2024’ün ikinci yarısından itibaren yatırım ortamındaki bozulmanın etkilerinin net biçimde hissedildiğini söyledi. Mandıracı, şunları kaydetti: “2023 yılında aldığımız büyük bir konveyör projesi vardı ve bu tür işler bir yıla, hatta daha uzun süreye yayılan süreçler gerektiriyor. 2024’ün ilk yarısına kadar bu projeden gelen ödemelerle süreci sağlıklı biçimde yürüttük. Ancak 2024’ün ikinci yarısından itibaren ekonomik gerileme belirginleşti ve yatırımlar durma noktasına geldi. Büyük fabrikalarda projelerin askıya alınması, vardiya düşürülmesi ve hat kapatılması bizi doğrudan etkiliyor. Biz büyük sanayi kuruluşlarıyla çalışan bir firmayız ve bu tablo KOBİ’leri zincirleme biçimde zorluyor.” Beyaz eşya sektöründe iç pazarın belirgin şekilde daraldığına dikkat çeken Mandıracı, hem üretici hem de tüketici olarak piyasadaki yavaşlamanın net biçimde gözlemlendiğini belirterek, özellikle büyük üreticilerin yatırım kararlarını ertelemesinin, yan sanayide faaliyet gösteren firmalar üzerinde baskıyı artırdığını vurguladı.

“İşçilik maliyetleri rekabet gücünü aşındırıyor”

Tezsan Makine Üretim Müdürü Engin Mandıracı, ise Türkiye’de artan işçilik maliyetlerinin uluslararası rekabeti zorlaştırdığını ifade etti. Üretimin düşük maliyetli ülkelere kaydığına işaret eden Mandıracı, “Beyaz eşya sektöründe üretimin Mısır, Bangladeş ve benzeri ülkelere kaydığını görüyoruz ve bunun temel nedeni ucuz işçilik. Türkiye’de personel saat maliyetleri neredeyse Avrupa seviyelerine gelmiş durumda. Biz fiyat verdiğimizde, Uzak Doğu ya da bu bölgelerdeki üreticilerle rekabet etmekte zorlanıyoruz. Bu durum büyük fabrikaların yatırım kararlarını etkiliyor ve üretim başka ülkelere kayıyor. Sonuçta bundan en çok etkilenen kesim KOBİ’ler oluyor” diye konuştu.

Toplam Kalite Yönetimi anlayışını tüm üretim süreçlerine entegre ederek müşteri beklentilerini eksiksiz ve zamanında karşılamayı hedeflediklerini aktaran Mandıracı, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek verimliliği artırmayı, kalite bilincini tüm çalışanlara yaymayı ve sürdürülebilir büyümeyi amaçladıklarını dile getirdi.

“Teşvikler rekabet için kritik”

Küresel rekabette devlet desteklerinin belirleyici olduğuna dikkat çeken Tezsan Makine Pazarlama Müdürü Hakan Mandıracı, Çin başta olmak üzere birçok ülkede üreticilerin güçlü teşviklerle desteklendiğini vurguladı. Mandıracı, “Çin gibi ülkelerde devletin sağladığı teşvikler, krediler ve destek mekanizmaları üreticileri çok güçlü hale getiriyor. Türkiye’deki imalatçılar teknik kapasite ve bilgi birikimi açısından her şeyi yapabilecek durumda. Ancak bizi bu ülkelerle rekabet edebilir hale getirecek teşviklere ihtiyaç var. Büyükten küçüğe tüm üreticileri kapsayan bir destek sistemi kurulmalı. Aksi halde üretimin yurt dışına kayması kaçınılmaz hale gelir” açıklamasında bulundu.