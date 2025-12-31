Manisa küçük sanayisi için imzalar atıldı

EKONOMİ / İZMİR

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Uzunburun Genişleme Alanı’nda, Manisa Sanayiciler ve Meslek Odaları Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne tahsis edilecek bölgede inşa edilecek işyerlerine ilişkin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Manisa’da 1987 yılında tamamlanan küçük sanayi sitesinden bu yana yaklaşık 40 yıldır yeni bir küçük sanayi sitesi yapılmadığını vurgulayarak, “Bu durum Manisalı küçük sanayi esnafımız için adeta kanayan bir yara haline gelmişti. Muradiye OSB olarak, Kooperatif Başkanımız Sayın Zeki Apak ve yönetim kurulu ile yaklaşık 1,5 yıldır bu sorunu çözmek için yoğun bir çalışma yürüttük” dedi.

Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda Uzunburun Genişleme Alanı’nda yer alan 204 dönümlük alanın, Karma Sanayi Sitesi Projesi için uygun görüldüğünü belirten Kıvırcık, “Ön protokol ile birlikte bu alanı kooperatifimize tahsis ediyoruz. Projemiz tamamlandığında yaklaşık 430 dükkândan oluşan, modern ve planlı bir küçük sanayi sitesi Manisa’ya kazandırılmış olacak” ifadelerini kullandı.

Protokol imzalarının ardından kooperatif genel kurulunda alınacak kararlarla birlikte tahsis işlemlerinin gerçekleştirileceğini, ardından da arazi tesviye çalışmalarına başlanacağını kaydeden Kıvırcık, projenin finansman ve ödeme süreçlerinin de esnafın koşulları gözetilerek planlandığını dile getirdi.

“Biz bu projede elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk” diyen Kıvırcık, temel amaçlarının uzun yıllardır kirada üretim yapmaya çalışan küçük sanayi esnafını kendi işyerine kavuşturmak olduğunu vurguladı. Kıvırcık, “Küçük sanayi esnafımızın yer sorununu çözeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Zeki Apak: “40 yıldır acıyan yaramızdı”

Manisa Sanayiciler ve Meslek Odaları Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Zeki Apak ise, Küçük sanayi sitesi ihtiyacının Manisa için yaklaşık 40 yıldır çözülemeyen bir sorun olduğuna dikkat çeken Apak, “Bu konu bizim 40 yıldır acıyan yaramızdı. Bugüne kadar çalmadığımız kapı kalmadı. Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Osman Kıvırcık bu süreçte bize sahip çıktı ve kooperatifimize bu alanın sözünü verdi. Başkanımızın göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı şahsım ve ortaklarımız adına kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.