Manisa Salihli Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB, onay aldı

EKONOMİ / MANİSA

Salihli’nin Durasıllı Mahallesi’nde kurulması planlanan Manisa Salihli Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) için yer seçimi komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Yer Seçimi Komisyonu’na katılan temsilciler, komisyon üyelerinin belirttiği görüşlerin dikkate alınması koşulu ile Durasıllı’daki ilgili arazinin Manisa Salihli Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yeri olarak kabul edilmesini oy birliği ile uygun gördü.

Manisa Valiliği, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası ile Salihli Ticaret Borsası’nın ortaklığında kurulacak olan Manisa Salihli Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB için ilgili kurumların yetkilileri Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir araya geldi. Durasıllı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, yaklaşık 1 milyon 874 bin 800 metrekare yüzölçümlü ve mera vasfındaki taşınmaz üzerinde kurulması planlanan Salihli TDİOSB için Yer Seçimi Komisyonu üyelerinin raporları ele alındı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Başkanı İbrahim Yüksel, ulaştırma maliyetlerinin yüksek oranlara ulaştığını ve Salihli’de kurulacak Sera organize bölgesinin Ege’ye daha uygun maliyetlerle sera ürünlerinin ulaştırılmasını sağlayacağını belirtti.