Manisa, yeşil ihracat destekleriyle ihracatını 10 milyar dolara taşıyacak

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgelerine sahip Manisa, 2024 yılında 7,6 milyar dolarlık ihracata imza attı. Manisa, Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat mevzuatına uyum sağlamaya yönelik hayata geçirdiği “Responsible Destek Programı”nı etkin şekilde kullanarak ihracatını orta vadede 10 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB), Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlediği Ege İş Dünyası Buluşmaları-Manisa Toplantısı’nda konuşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Türkiye’de ihracatın 27 sektörde kayda alındığını, Manisa’nın 27 sektörde de güçlü bir şekilde temsil edildiğini, Manisa’nın sektörel zenginliğin çok güçlü olduğunu dile getirdi.

Manisa’nın, sultani çekirdeksiz üzüm, sofralık zeytin, zeytinyağı, tütün, kanatlı eti, yumurta, bitkisel yağ, meyve sebze mamulleri sektörlerinde güçlü bir üretici ve ihracatçı olduğunu söyleyen Girit, “2024 yılında 965 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatına imza attı. Manisa’da üretimi yapılan ihracatı başka şehirlerden yapılan tarım ürünlerini dikkate aldığımızda Manisa’nın tarım ürünleri ihracatının 1,5 milyar doları aşıyor” diye konuştu.

Manisa, 33 tane AR-GE merkezine sahip, işsizliğin en düşük olduğu 3 il arasında yer aldığını ifade eden Girit, “Maden ve enerji yönüyle de zengin bir ilimiz. Nikel, titanyum, zeolit madenleri rezervinde 1. olan Manisa, jeotermal enerjide 2. rüzgâr enerjisinde ise 4. İl. Manisa günümüzde yabancı sermayeli şirket sayısında 9. ilimiz. Manisa’ya önümüzdeki süreçte yabancı sermayenin daha fazla yatırım yapacaktır” dedi.

“Manisalı ihracatçıları EİB çatısı altına davet ediyoruz”

Manisa ile İzmir’in arasındaki güçlü bağlara karşın Manisa’nın ihracatının sadece yüzde 27’sinin EİB’de temsil edildiğine dikkati çeken Girit, “Manisa’nın ihracatının yüzde 73’ünün Ege Bölgesi illeri dışında kayda alınıyor olması bizleri üzüyor. Manisa’nın ihracatının da en az yarısının Ege İhracatçı Birlikleri’nde kayda alınması için sizleri EİB’e davet ediyoruz” dedi.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Ege İhracatçı Birlikleri’nin en önemli paydaşlarından birisi olduğunu, sürekli iletişim içerisinde olduklarını ve Ege Bölgesi ihracatının ve üretiminin gelişimine katkı sağladıklarını ifade etti.

Manisalı ihracatçılara 22 ödül

Ege İş Dünyası Buluşmaları-Manisa Toplantısı’nın son bölümünde, Manisa’da son 20 yıldır düzenli ihracat yapan 22 firma ödüllendirdi. Ödül almaya hak kazanan firmalar; “BMS Çelik Hasır, Burakcan Gıda ve Tarım Ürünleri, Çukurova Kimya Endüstrisi, Daşkan Tarım ve Plastik Ürünleri, Dfs Gıda, Egem Ambalaj, Ertürk Üzüm ce Tarım Ürünleri İşletmeleri, Güres Tavukçuluk, İnter Abrasiv, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri, Maxion Jantaş Jant, Mercan Endüstriyel Tasarım, Özgür Tarım Ürünleri, Pia-Frucht Gıda Lojistik Ve Dış Ticaret, Polen Tohumculuk, Rıfat Sarı Üçel Ayakkabı, Sardes Gıda, Topbaş Ayakkabı, Tuğrul Tarım ve Petrol Ürünleri, Uzunoğlu Tarım Ürünleri, Ünsoy Tarım Ürünleri, Yeniçağ Gıda Sanayi” oldu.