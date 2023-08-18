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Manisa'da makilik alandaki yangına müdahale ediliyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Haber Merkezi
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Alınan bilgiye göre, Avşar Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ile yangın söndürme çalışması başlattı. Çalışmalara, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek veriyor.