Manisa'da makilik alandaki yangına müdahale ediliyor
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Alınan bilgiye göre, Avşar Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ile yangın söndürme çalışması başlattı. Çalışmalara, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek veriyor.