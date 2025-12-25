Manisa’nın yeni sanayi üssü Muradiye’de yükseliyor

AHMET USMAN / MANİSA

Islah OSB Yasası’ndan yararlanarak 2020’de tüzel kişiliğe kavuşan Muradiye OSB, kısa bir zaman diliminde altyapı problemlerini çözdükten sonra, genişleme alanını da gündemine aldı. Uzunburun mevkiinde yaklaşık 3 milyon m2 alanda parsel tesviye ve altyapı çalışmaları süren genişleme bölgesinde ilk fabrikaların önümüzdeki yıl sonunda faaliyete başlaması planlanıyor. Parsel büyüklükleri 3 bin ile 200 bin metrekare arasında değişen Uzunburun Yerleşkesi, büyümek isteyen esnaflara da OSB’de yer alma fırsatı sunuyor.

Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerin de katıldığı toplantıda bölge hakkındaki gelişmeleri EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’a anlattı. Manisa’da 9 OSB bulunduğunu, şehir merkezindeki 2 OSB’den birinin de Muradiye OSB olduğunu dile getiren Osman Kıvırcık, “Bölgemizin yer aldığı alan 2000’li yıllarda belediye tarafından sanayi bölgesi olarak imara açıldı. Fakat organize bölge olmadığı için zamanla çarpık yapılaşmalar, ruhsatsız işletmeler, yetersiz altyapı gibi nedenlerle Manisa’nın kanayan bir yarasına dönüştü. 2017’de Islah OSB Yasası çıktı, bizim bölgemiz de 2018’de bu konudaki başvurusunu yaptı, 2020’de tüzel kişiliğe kavuştu. Ben de o dönemde bölgenin 14 kişilik müteşebbis heyetinde sanayicileri temsil eden iki kişiden biriydim” diye konuştu.

Başlangıçta kasalarında sadece 1.5 milyon TL para bulunduğunu, bunun da bölgenin sorunlarını çözmek için çok yetersiz kaldığını vurgulayan Kıvırcık, “işletme sayısı yeter hale gelince yeni yönetim kurulu için tamamen sanayicilerden oluşan iki liste yarıştık ve seçimi biz kazandık. OSB’miz 2023 yılından bu yana genel kurul ile yönetiliyor. Seçim sürecinde para toplamadan altyapıyı yapacağımızın sözünü vermiştik. Sözümüzü de tuttuk. OSB içinde yaklaşık 55 dönüm üzerine kurulu 165 dükkandan oluşan işyerleri inşa ederek burayı küçük sanayi sitesine dönüştürdük. Projedeki dükkanlar kısa sürede satıldı. 18 ayda siteyi tamamladık ve o projeden elde ettiğimiz gelirle altyapımızı tamamladık” dedi.

“Sanayicimize yük olmadan 2.5 milyar TL’lik yatırım yaptık”

Başta atık su tesisi olmak üzere bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak gerektiğini ifade eden Osman Kıvırcık, “Genişleme bölgesini gündeme aldık ama sınırlarımızda böyle bir alan yoktu. O sırada bölgemize 6 kilometre mesafedeki Uzunburun mevkiinde Hazine’ye ait taşlık kayalık bir alan vardı. Uzunburun sayesinde Türkiye’de ilk kez bir ıslah OSB genişleme alanı yapmış oldu. Manisa bölgesinde metrekare fiyatları 12-13 bin TL iken, biz 4 bin TL fiyatla ön tahsise çıktık. 2 ay içinde 200 dönüm kadar alanda, 30 parselin ön tahsisini yaptık. Sanayici bize güvendi. Şimdiye kadar hem mevcut OSB, hem de genişleme alanı için 2.5 milyar TL yatırım yaptık. Kendi oluşturduğumuz gelir modelleri sayesinde de kamulaştırma bedelleri dışında hiç kredi kullanmadık” diye konuştu.

Sanayiye hizmet etme anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Kıvırcık, şunları söyledi: “Kâr amacı güden bir kuruluş değiliz. Borcumuz olmasın ama kasamızda para da olmasın. Tamamı üretim ve istihdam için harcansın. Manisa’da sanayinin pek çok sorunu var ama hiçbir kurum bunlara çözüm üretmeye yanaşmamış. Örneğin küçük sanayici yer bulamıyor. Biz belirli oranda bunu çözdük. Genişleme alanındaki parsel büyüklüklerimiz 3 dönümden başlıyor 200 dönüme kadar gidiyor. Böylelikle küçük sanayiciye büyüme fırsatı sunduk. Madeni sanatkarlar ve marangozlar 15 yıldır küçük sanayi sitesi istiyorlar, yer bulamadılar. Uzunburun Yerleşkesi’nde 200 dönümlük alanda, 400’den fazla dükkandan oluşan modern bir küçük sanayi sitesi yapmak için yola çıktık. Projenin lansmanını gerçekleştirdik. Öte yandan geri dönüşümcüleri herkes dışlıyor ama sanayicinin atıklarını alacak birileri lazım. Uzunburun’da belediyenin katı atık tesisinin sınırındaki bölgede onlara 150 bin metrekare yer ayırdık. Daha şimdiden orada çok büyük bir geri dönüşüm firmasına 30 bin metrekarelik yer tahsis ettik. Burada Avrupa standartlarında bir tesis kuracak. Diğer parseller için de görüşmelerimiz devam ediyor.”

Muradiye OSB’nin kurulduğunda 3 milyon m2 alana sahip olduğunu hatırlatan Kıvırcık, “Uzunburun Yerleşkesi ile şu an 6 milyon m2’ye ulaştık. Onaylanmış bin dönümlük bir genişleme alanımız daha var. Potansiyel genişleme sahalarıyla birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde 10 milyon m2’ye yaklaşacağız. Uzunburun Yerleşkesi’nde şimdiye kadar yatırımcıya 400 bin m2’ye yakın alan tahsis ettik. 2026 sonunda ilk fabrikanın temelini atmasını planlıyoruz. Mevcut OSB’mizde başlangıçta 125 olan katılımcı sayımız şu an 175’e çıktı ve doluluk oranımız yüzde 99’u buldu. Uzunburun’un birinci etabının yüzde 85’inin ön tahsisi yapıldı. Halihazırda bölgemizde 9 bin kişi istihdam ediliyor ve buradan 1 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiriliyor. Uzunburun Yerleşkesi’nin faaliyete geçmesi ile bu rakamlar hızlı bir şekilde yükselecek” dedi.

“İş ve yaşam kampüsü kuruyoruz”

Muradiye bölgesindeki konutlarla aralarında bulunan 2,5 km’lik hatta Work&Life isimli yeni bir projeye başladıklarını dile getiren Osman Kıvırcık, “İlk etabı 62 ofis, 48 dükkan ve 4 restorandan oluşan bu projede dünya markaları şimdiden yer aldılar. Önümüzdeki ay sonunda temel atıp, bir yıl içinde bitireceğiz. Sosyal hayat ve sanayinin birlikte yürüdüğü, birbirinden fayda sağladığı bir alan oluşturuyoruz. Tıp merkezi ve kreş binası yapacağız. 4 etap sonunda ofis sayısı 250’ye yükselecek. Projenin yatırım tutarı 3 milyar TL civarında. Daha temel atmadan yüzde 40’ını sattık” diye konuştu.