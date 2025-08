Mantıname, Türkiye’de sofraların vazgeçilmez lezzeti oldu

Takip Et

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’da geleneksel mutfağın en özel tatlarını modern teknolojiyle buluşturan Mantıname, etli donuk mantı üretimindeki başarısını Türkiye geneline taşıyor. Son teknoloji üretim tesislerinde, 50 kişilik uzman kadrosuyla, tamamen doğal malzemelerle hazırladığı ürünleriyle dikkat çeken firma, bugün İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor.

Markanın büyüme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mantıname A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdullah Beyoğlu, önümüzdeki süreçte yeni bayilikler ve bölgesel iş birlikleriyle büyümeye devam etmeyi planladıklarını belirterek, “1965 yılından bu yana gıda bizim baba mesleğimiz. 2020 yılında da aynı sektörden Mantıname markasını kurduk. Konya’da başladığımız bu yolculukta, geleneksel mantı lezzetini donuk ürün formunda, kalite ve hijyen standartlarını en üst seviyede tutarak tüketiciyle buluşturduk. Vatandaşımız teveccüh gösterdi, biz de bu teveccühü karşılıksız bırakmamak için kapasitemizi büyütüyoruz. Hedefimiz, Türkiye'nin dört bir yanında sofralara misafir olmak” dedi.

“Güvenli ve lezzetli ürün temel ilkemiz”

Ürünlerini Türkiye ile buluşturmak istediklerini söyleyen Hamdullah Beyoğlu, “Geleneksel lezzet, bizim için sadece bir slogan değil, üretimin her aşamasında önceliğimiz. En iyi malzemeleri en doğru yöntemlerle işleyip halkımıza sunuyoruz. Her geçen gün büyüyen talep, bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Türkiye’nin her köşesine Mantıname lezzetini ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Firmanın üretim kapasitesi hakkında da bilgi veren Beyoğlu, “Aylık 300 tonluk üretim kapasitesine ulaştık. Ürünlerimizin tamamı üretimden önce gıda mühendislerimiz tarafından laboratuvar ortamında test ediliyor. Tadım alanlarımızda hiçbir ürün test edilmeden sevkiyata çıkarılmıyor. Güvenli ve lezzetli bir ürün sunmak temel ilkemiz. Altı farklı ürünümüz var, hepsinin içeriği aynı ancak şekilleri ve boyutları farklı. Geleneksel lezzeti bozmadan, çağın gereklerine uygun üretimle tüketiciye ulaşıyoruz. Bugün, 15 araçlık soğuk zincir filomuzla, Konya’daki yerel market zincirlerinin neredeyse tamamına, Türkiye'nin birçok noktasındaki KOOP Marketlerin şubelerine güvenilir bir şekilde ulaşım sağlıyoruz” şeklinde konuştu.