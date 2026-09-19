Mantıname’den SOBE öğrencilerine anlamlı ikram

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Mantıname, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nı (SOBE) ziyaret ederek vakıf bünyesinde eğitim alan öğrenciler, aileleri ve çalışanlarla bir araya geldi. Mobil ikram aracıyla gerçekleştirilen ziyarette SOBE ailesine mantı ikramında bulunuldu.

Paylaşma ve dayanışmanın öne çıktığı buluşmada, öğrenciler ve aileler ikramdan memnuniyet duyarken vakıf yönetimi de Mantıname ailesine teşekkür etti. SOBE tarafından yapılan paylaşımda, bu tür buluşmaların paylaşma ve dayanışma kültürünü büyüttüğüne dikkat çekilerek, nazik ikramları dolayısıyla Mantıname ailesine teşekkür edildi.