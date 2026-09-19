Mantıname’den SOBE öğrencilerine anlamlı ikram
Mantıname, mobil ikram aracıyla Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nı ziyaret ederek öğrenciler, aileler ve vakıf çalışanlarına mantı ikramında bulundu.
MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA
Mantıname, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nı (SOBE) ziyaret ederek vakıf bünyesinde eğitim alan öğrenciler, aileleri ve çalışanlarla bir araya geldi. Mobil ikram aracıyla gerçekleştirilen ziyarette SOBE ailesine mantı ikramında bulunuldu.
Paylaşma ve dayanışmanın öne çıktığı buluşmada, öğrenciler ve aileler ikramdan memnuniyet duyarken vakıf yönetimi de Mantıname ailesine teşekkür etti. SOBE tarafından yapılan paylaşımda, bu tür buluşmaların paylaşma ve dayanışma kültürünü büyüttüğüne dikkat çekilerek, nazik ikramları dolayısıyla Mantıname ailesine teşekkür edildi.