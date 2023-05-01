Marble Systems Coverings Fuarı’na global ürünleriyle katıldı

41 yıllık deneyimiyle Marble Systems, mermer ve doğal taş ocakçılığına yapılan yatırımla bugün 10 adet maden ocağında çıkarma ruhsatıyla 35 bin metreküp üretim hacmine sahip. 1 milyon metrekarenin üzerindeki satış ve üretim hacmiyle 900’den fazla doğal taş fabrikalarında dönüştürülerek iç ve dış mekanlarda kullanılıyor. Dünyadaki traverten trendini yaratan marka, traverteni iç mekân kullanımına da katarak patentine sahip olduğu farklı yüzey işlemleriyle; mermer, traverten gibi doğal kaynakları daha geniş kullanım alanlarına ulaştırdı. Marble Systems’ın Amerika’da 1000’e yakın bayisi, 7 adet kendine ait deposu ve 12 adet showroomu bulunuyor.

33. kez düzenlenen Coverings- Showcasing Tile & Store Experience 2023 fuarı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Orlando şehrinde yapıldı. 18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen fuara, sektörün profesyonelleri katılım gösterirken, son trendler ve global ürünler tanıtıldı. Network, proje ve iş geliştirme alanlarında önemli görüşmelerin gerçekleştiği etkinliğin ziyaretçileri arasında; ünlü mimarlar, tasarımcılar, gazeteciler ve bloggerlar yer aldı.