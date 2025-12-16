Marble Systems Tureks, Avrupa açılımıyla küresel pazarda yeni büyüme rotası çiziyor

Abdullah Sönmez/Afyonkarahisar

Afyonkarahisar’da temelleri atılan, mermer, traverten ve doğal taş alanında dünya çapında önemli bir yere sahip olan Marble Systems Tureks, ABD’de oluşturduğu güçlü pazarlama stratejisini ve ağını Avrupa’ya taşımaya hazırlanıyor. Gazetemizin Bölge temsilcisi Ali Baş’a konuşan Marble Systems Tureks Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç, mermerde standardizasyonu ve yüksek katma değeri önceleyen anlayışlarının küresel pazarlardaki konumlarını güçlendirdiğini vurguladı.

ABD’de ürünlerini sergiledikleri 1000’e yakın tali bayileri, farklı eyaletlere yayılmış 12 showroomları ve 7 depoları bulunduğunu dile getiren Turunç, “Bu güçlü ağ sayesinde pazarlama kabiliyetimiz yıllar içinde çok gelişti ve artık aynı stratejik yaklaşımı Avrupa’ya taşıyoruz. Kopenhag’da açılacak ilk bayiimiz sürecin başlangıcı olacak; ardından İtalya ve Fransa’da planladığımız merkezlerle ilerleyeceğiz. Lojistik üssümüzü Verona’da konumlandırıp Avrupa’daki yapılanmayı adım adım tamamlayacağız” diye konuştu.

50 ülkeye ihracat, 500 çalışan

Küresel ölçekte yaygın bir satış ağına sahip olduklarını ifade eden Turunç, “İhracat oranımız yüzde 90 seviyesinde ve bunun yüzde 45–50’sini ABD’ye gerçekleştiriyoruz. Kalan bölümü ise Orta Doğu’dan Avrupa’ya, İngiltere’den Avustralya’ya, Afrika’nın belirli bölgelerinden Güney Amerika’ya kadar 50 farklı ülkeye ulaşıyor. Türkiye’de 390, Amerika’da 110 çalışanla toplam 500 kişilik bir ekibiz. Her coğrafyada uzun yıllara dayanan ilişkiler, deneyimli ekipler ve standardize ettiğimiz pazarlama yöntemleri sayesinde güçlü bir yapı oluşturduk” dedi.

Pazar çeşitliliği riskleri azaltıyor

Küresel pazarlarda farklı coğrafyalara yayılmanın şirket için stratejik bir gereklilik olduğunu beliren Osman Cavit Turunç, sözlerine şöyle devam etti: “Hedefimiz, herhangi bir pazarda gerileme yaşansa bile diğer pazarın bizi yukarıda tutabildiği bir yapı kurmak. Bu nedenle Avrupa dışında da hızlı bir bayileşme süreci yürütüyoruz. Tureks’in temel DNA’sında standart bir malzemeyi alıp yüksek katma değerli bir ürüne dönüştürmek var. Bugün ulaştığımız uluslararası konum da bu anlayışın doğal bir sonucu.”

Kapasite artırıcı yatırımların yüzde 80’i tamamlandı

Üretim altyapısını modernize eden yatırımların sürdüğünü vurgulayan Turunç, “Mevcut tesislerimizde kesim kapasitesini, işleme hacmini ve yeni ürünlere imkân tanıyan teknolojileri geliştirmeye yönelik yatırımlarımızı büyük ölçüde tamamladık. Fabrika ve üretim hatlarımızda yürüttüğümüz çalışmaların yüzde 80’i bitti ve artık son etap olan paketleme ile otomasyon yatırımlarına odaklanıyoruz. Bunlar miktar olarak küçük gözükse de etkisi büyük olan, tamamen Ar-Ge niteliği taşıyan yatırımlar. 2026–2027 dönemine geldiğimizde bu eksik parçaları tamamlayarak kapasite artırıcı süreci bütüncül hâle getirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Katma değerimiz sektör ortalamasının iki katı

Mermerde yüksek katma değer yaratmanın Tureks’in temel prensibi olduğunu söyleyen Turunç, ihracat birim fiyatındaki konumlarını şu sözlerle ifade etti: “2023’te Türkiye genelinde bir kilogram mermerin ortalama ihracat değeri 0,48 dolar seviyesindeydi. Bizim ürünlerimizde bu rakam 1,10 dolar oldu. Yani yaklaşık iki katlık bir değer yaratıyoruz ve bu oran yıllardır düşmeyen bir seviyede seyrediyor. Bunun temel nedeni, pazarlama faaliyetlerimizi hiçbir zaman kısa vadeli bir gider kalemi olarak görmememiz. Tam tersine sabırla, standartlar oluşturarak, her pazarda aynı kaliteyi sunarak ilerliyoruz. Bu yıl büyük bir sıçrama beklemiyoruz ama dolar bazında yüzde 5 civarında büyüme gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz. Borsaya açıldığımız ilk gündeki izahnameye hâlen birebir bağlı şekilde ilerliyoruz.”

Enerjinin tamamı GES’lerden

Enerji yatırımlarına da değinen Turunç, sürdürülebilir üretimin şirket stratejisinde önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, “Üretimde kullandığımız enerjinin yüzde 100’ünü GES’lerden karşılıyoruz. Afyonkarahisar–Dinar arasındaki arazi GES’imizin yanı sıra tüm tesislerimizin çatılarını güneş panelleriyle donattık. Böylece fabrikalarımızın ve ocaklarımızın enerji ihtiyacının tamamını kendi kaynaklarımızdan sağlayan bir yapıya ulaştık. Toplam 7,4 MW kurulu güce sahip bu sistem, hem maliyetlerimizi dengeliyor hem de sürdürülebilirlik hedeflerimizin önemli bir dayanağını oluşturuyor” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de maliyetler çok hızlı artıyor, çözüm şart

Sektörün karşı karşıya olduğu en kritik başlığın maliyetler olduğunu belirten Osman Cavit Turunç, “Türkiye’de maliyetler dolar bazında bile hızlı bir şekilde yükseliyor. Geçen yıl yaptığımız Ar-Ge çalışmalarıyla oluşturduğumuz tasarrufların bu yıl çeşitli yönetmelikler ve yeni uygulamalar nedeniyle neredeyse tamamen eridiğini gördük. Üretimle ilgili yapılabilecek optimizasyonların da artık bir sınırı var ve yavaş yavaş bu sınıra yaklaşıyoruz. Maliyetlerdeki bu artışa mutlaka çözüm getirilmeli; aksi hâlde üretim süreçleri sık sık sekteye uğruyor. Mermer sektörü olarak değer yaratabilen bir alanda olduğumuz için marjlarda hâlâ manevra kabiliyetimiz var fakat bunun da bir sonu olduğu unutulmamalı” ifadelerini kullandı.

Marble Systems Tureks Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç ve Genel Müdür İsmail Aydemir, açıklamalarda bulundu