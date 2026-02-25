MARİDER’in iftar sofrasına yoğun katılım

İftar organizasyonu, MARİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Reigna Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Meral Erdem ile Reigna A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Fırat Erdem öncülüğünde Erdem kardeşler tarafından üstlenildi. Programa Mersin Vali Yardımcıları İrfan Demiröz ve Ali Murat Kayhan, Cumhuriyet Savcısı Osman Hanbay, Mersin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ecer, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Adnan Gündoğdu, MESİAD Önceki Dönem Başkanı Mehmet Deniz, İş insanı Hakan Alaca ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecede konuşan dernek yöneticileri, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, Erdem kardeşlerin öncülüğünde kurulan gönül sofrasının toplumsal birlikteliğe önemli katkı sunduğunu ifade etti. Katılımcılar da aynı sofrada buluşmanın manevi değerine vurgu yaptı.

Program, yapılan duaların ardından sona ererken, MARİDER yönetimi organizasyonu üstlenen Erdem kardeşlere ve katkı sunanlara teşekkür etti. İftar buluşmasının, Mersin’de iş dünyası ile sivil toplum arasındaki dayanışmayı güçlendiren önemli bir etkinlik olduğu belirtildi. Öte yandan MARİDER yönetimi, 30 gün boyunca derneğe katılı olan iş insanlarının sırasıyla iftar programını karşılayacağı kaydedildi.