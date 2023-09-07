'Marmara Bölgesi Türk sanayisinin kalbi'

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ - KONYA

Marmara Bölgesi’ndeki OSB’lerin sorun ve taleplerinin istişare edildiği toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Marmara Bölgesi’nin Türk sanayisinin kalbi olduğunun altını çizdi.

Bölgede 75’i işletme aşamasında olmak üzere toplam 98 organize sanayi bölgesi olduğunu ifade eden Kütükcü, Marmara Bölgesi’ndeki OSB’lerde 33 bin 724 fabrikanın üretim yaptığını, 938 bin 633 kişiye de istihdam sağlandığını belirtti. Kütükcü, “81 ilimizdeki tüm organize sanayi bölgelerimizde 67 bin fabrikamızın yarısı,2.5 milyonluk toplam istihdamımızın da yüzde 37.5’u Marmara Bölgemizde. Üretim tarafına baktığımızda ise, bölgedeki organize sanayi bölgelerimiz, Türkiye’deki tüm OSB’lerimizin toplam üretiminin yüzde 33’ünü gerçekleştiriyor” ifadeleriyle bölge sanayisinin önemine dikkat çekti.

Ortak hedefimiz daha güçlü bir Türk sanayisi

Kütükcü, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak OSB’lerle birlikte ortak hedeflerinin daha güçlü bir Türk sanayisi inşa etmek olduğunu vurguladı. Kütükcü, şunları söyledi: “ İstisnasız hepimizin ortak bir hedefi, ortak bir sevdası var; O ortak sevdanın adı da Türkiye sevdasıdır. Türkiye’nin dört bir köşesinde yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan organize sanayi bölgeleri olarak bizim en büyük ortak hedefimiz; güçlü bir Türk sanayisidir, güçlü Türkiye’dir. Tüm zorlu şartlara rağmen bu motivasyonla çalışıyor, üretiyoruz.”

OSB’ler genişlemek istiyor

Kütükcü, konuşmasında Türkiye’nin yatırım iştahının çok yüksek olduğunu, ancak yatırımcıların sanayi parseli talebine karşın OSB’lerin genişleme alanı açmakta zorlandıklarını ifade ederek, Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’dan destek istedi. Kütükcü, “Neredeyse tüm organize sanayi bölgelerimiz genişlemek, büyümek istiyor. Çünkü, Türk sanayisi büyümek istiyor. Ancak organize sanayi bölgelerimizde yeni genişleme alanı açma konusunda maalesef bürokrasiye veya bazı önyargılara yenik düşüyoruz. Yeterli düzeyde parsel üretemediğimiz için, yatırımcılarımıza ya noter huzurunda kura ile yer tahsis ediyoruz ya da yatırımcılarımız 4-5 yıl gibi uzun süreler beklemek zorunda kalıyorlar. Bu durum Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği Türkiye’nin yeni mottosu; Yatırım, Üretim, İstihdam ve İhracatla büyüme hedefleriyle örtüşmüyor. Dolayısıyla artık, organize sanayi bölgelerimizin genişleme taleplerine hızlı çözüm üretecek, ülkemize yeni sanayi alanları kazandıracak stratejileri devlet politikası olarak belirlemek zorundayız. Bu konuda bakanlığımızın desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

OSB’ler depreme daha dayanıklı hale getirilmeli

Marmara Bölgesi’ndeki olası deprem gündemine de değinen Kütükcü, bölgedeki organize sanayi bölgelerinin depreme karşı daha güvenli haline getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Marmara Bölgemizde ağırlığını İstanbul, Kocaeli ve Bursa oluşturmak üzere 33 bin 724 fabrikamız, 1 milyona yakın istihdamımız var. Bu çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla Marmara Bölgesi’nde konutlarımızın sağlamlığını konuşup, buralarda planlamalar yaparken, bu planların içinde organize sanayi bölgelerimizi ve diğer sanayi alanlarını da dâhil etmek zorundayız. Bundan sonraki planlamalarda; bölgedeki mevcut yatırımlarımızı daha güvenli hale getirmeye, yeni yapılacak yatırımları daha sağlam inşa etmeye ve başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin sanayi yükünü hafifletmeye yönelik stratejilerimiz olması gerektiğini düşünüyoruz. Marmara’daki yeni hedefimiz ise; bölgeyi orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten yeni bir sanayi alt yapısına kavuşturmak olmalı. Ülkemizin selameti ve ekonomi güvenliğimiz için, bölgede yaşanan sıkışmayı, planlı bir şekilde mutlaka daha güvenli yeni akslara kaydırmak zorundayız. Bu yeni sanayi akslarındaki yatırım alanlarını, demiryolu ve diğer ulaşım imkânlarını, bu bölgelerdeki OSB’lerin iltisak hatlarını, eğitim altyapılarını, insan kaynağı ihtiyacını, sosyal yaşam alanlarını ve diğer tüm yatırım imkânlarını topyekûn içine alan bir makro plana ihtiyacımız var. Tüm bunlar kolay değil, ama imkânsız da değil. Devlet-millet el ele vererek bunu başarabileceğimize inanıyorum.”

Sanayiciler, bu memleketin gerçek kahramanları

Toplantıya katılarak OSB’lerin taleplerini dinleyen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ise, OSB’lere Türk sanayisine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti. “Sanayiciler bu memleketin gerçek kahramanlarıdır” diyen Bakan Yardımcısı İnan, “Sanayicilerimiz tüm zorluklara rağmen değer üreten, taş üstüne taş koymak için çalışan çok değerli insanlar. Tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah daha güçlü, büyüyen ve refah üreten Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Reel sektörün dünya ekonomisinde ağırlığını hissettireceği yeni bir döneme girileceğine inandığını belirten İnan, bu dönemde Marmara Bölgesi’nin hem Türk sanayisindeki liderliğini koruyacağını, hem de dünyadaki ağırlığını artıracağını vurguladı. İnan, OSBÜK Başkanı Kütükcü’nün yeni sanayi alanı ve OSB’lerin genişleme taleplerine yönelik ise şunları söyledi: “Sanayi alanlarımız şu anda toplam yüzölçümümüzün binde 4’ünü oluşturuyor. Bunu 5 yıl içinde iki katına, binde 8’e çıkarmayı hedefliyoruz. Buna ihtiyaç gerçekten var. Ayrıca OSB Uygulama Yönetmeliğini de çalışıyoruz, kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız.”