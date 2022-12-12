Marmara Bölgesi’nde “Afet Mutfağı” olarak hizmet verecek

KOCAELİ - 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından yaralarını saran ve olası afetlere hazır bir şehir için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Afet Mutfağı olarak hizmet verecek Gıda Üretim Tesisi projesini hayata geçirdi. Gıda Üretim Tesisi projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Tesis 5 bin 300 metrekare kapalı alanda hizmet verecek

420 günde tamamlanması planlanan Gıda Üretim Tesisi’nde 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi planlanıyor. Proje içerisinde kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümleri yer alacak. Büyükşehir mülkiyetinde olan tesisin çevre istinat perde imalatları yapılırken, binanın doğalgaz bağlantı hattı yapılmaya başlandı.