Marmarabirlik, minik şeflerle sağlıklı nesiller yetiştiriyor

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı sektöründeki öncü kuruluşlarından Marmarabirlik, sağlıklı nesiller yetiştirme vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği “Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler” projesiyle çocukları üretimin ve bilinçli beslenmenin merkezine taşıyor. Projenin ikinci durağı Gemlik Umurbey Abdullah Fehmi İlköğretim Okulu oldu. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bostancı, Genel Müdür Mehmet Ertaş, Gemlik Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Demir, Kooperatif Müdürü Serkan Gürle, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Candar, Levent Hoşaf, Akif Alabay ve Okul Müdürü Ömer Mert’in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, kentin deneyimli mutfak profesyonellerinden Tuncay Sönmez eşliğinde uygulamalı atölye çalışmasına katıldı. Programın vizyon boyutuna dikkat çeken Genel Müdür Mehmet Ertaş, erken yaşta kazanılan doğru beslenme alışkanlıklarının toplumsal sağlık açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: “Sağlıklı nesiller bilinçli tercihlerle yetişir. Çocuklarımızı üretimin bir parçası haline getirerek zeytin ve zeytinyağının değerini uygulamalı biçimde aktarmayı önemsiyoruz. Bu proje yalnızca bir atölye çalışması değil; geleceğin bilinçli tüketicilerine ve üreticilerine yapılan bir yatırımdır. Marmarabirlik olarak sosyal sorumluluk anlayışımızı eğitimin merkezine taşımaya devam edeceğiz.”

Sağlıklı beslenme farkındalığını okullara taşıyor

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Ali Yıldız ise projenin kurumsal vizyon açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi: “Zeytin sadece bir tarım ürünü değil, bu toprakların kültürüdür. Çocuklarımızın zeytini tanıması, üretim sürecini öğrenmesi ve sağlıklı beslenme bilinci kazanması bizim için stratejik bir önceliktir. Marmarabirlik olarak üreticimizin emeğini geleceğin bilinçli tüketicileriyle buluşturuyor, tarımın sürdürülebilirliğini eğitimle destekliyoruz.” Marmarabirlik, sosyal sorumluluk perspektifiyle projeyi farklı okullara taşıyarak zeytinin kültürel ve besinsel değerini yeni kuşaklarla buluşturmaya devam edecek. Kurum, çocukların erken yaşta sağlıklı beslenme bilinci kazanmasını destekleyen uygulamalı projelerle toplumsal fayda üretmeyi sürdürüyor.