Marmarabirlik’ten 60 bin tonluk alım hedefi

ERHAN BEDİR / BURSA

Marmarabirlik, yeni sezonda üreticiden yaklaşık 60 bin ton zeytin almayı hedefliyor. Türkiye genelinde sofralık ve yağlık zeytin rekoltesinin 3 milyon 800 bin tona ulaşmasının beklendiğini belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, bu seviyenin gerçekleşmesi halinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesine ulaşılacağını söyledi. Marmarabirlik’in çalışma bölgesinde yaklaşık 400 bin tonluk üretim beklendiğini kaydeden Yıldız, yüksek rekolte döneminde üreticinin emeğinin karşılığını almasının ve ürünün ekonomik değerini korumasının önem taşıdığını ifade etti.

“Üretici emeğinin karşılığını almalı”

Yeni sezon hazırlıkları ve alım planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali Yıldız, “Türkiye genelinde rekolte tespit komisyonu çalışmalarını tamamladı. 3 milyon 800 bin ton, yani sofralık ve yağlık zeytin bekleniyor. Bu da gerçekleşirse Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesi olacak” dedi. Marmarabirlik’in alım hedefini de açıklayan Yıldız, “Üreticimizin emeğinin karşılığını alması için biz de elimizden geleni yapıyoruz. 60 bin tona yakın alım planımız var. Bu da Marmarabirlik’in en yüksek rakamlarından biri olacak inşallah” diye konuştu. Yıldız, rekolte artışının üretici açısından bir sorun haline gelmemesi için üreticilerin, kooperatiflerin, birliklerin ve ilgili kurumların iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

“Tüketimi 4-6 kilograma çıkarmalıyız”

Türkiye’de zeytinyağı tüketiminin üretim potansiyeline kıyasla düşük kaldığına dikkat çeken Yıldız, iç pazarda talebin artırılmasının sektörün geleceği açısından kritik olduğunu belirtti. Yıldız, “Ülkemizdeki tüketim oranları çok düşük. Zeytinyağında tüketim kişi başına 2 kilogram civarında. Eğer bu rakamı 4-6 kilolara çıkarabilirsek, kendi ürettiğimiz zeytin ülkemizde ancak başa baş olarak değerlendirilebilir. Tüketimi artıracak çalışmalar çok önemli” ifadelerini kullandı. Zeytin ve zeytinyağının tanıtımına yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirten Yıldız, özellikle rekoltenin yüksek olduğu sezonlarda iç tüketimin artırılmasının üreticinin ürününü değerlendirmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

“Taklit ve tağşişte yaptırımlar ağırlaştırılmalı”

Zeytinyağı piyasasında taklit ve tağşişin sektörün önemli sorunları arasında yer aldığını söyleyen Yıldız, denetimlerin yanı sıra cezaların da caydırıcı olması gerektiğini dile getirdi. Yıldız, “Taklit ve tağşiş, sektörün en sıkıntılı konularından bir tanesi. Bakanlığımız bu konuda çalışmalar yapıyor ve tağşişli ürünler tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Ancak ceza ve yaptırımların daha ağır olması, bu sorunun önüne geçecektir diye düşünüyorum” dedi. Tüketicilere güvenilir firmaların ve markaların ürünlerini tercih etmeleri çağrısında bulunan Yıldız, sektörde kalite ve güvenin korunmasının önemine işaret etti.

“İşçilik ve akaryakıt maliyetleri üreticiyi zorluyor”

Zeytin üreticisinin karşı karşıya olduğu maliyet baskısına da değinen Yıldız, özellikle işçilik ve akaryakıt giderlerindeki artışın üretim ekonomisini olumsuz etkilediğini belirtti. Bölgelere göre değişen işçilik ücretlerinin de maliyetleri artırdığını kaydeden Yıldız, üreticinin sürdürülebilir üretim yapabilmesi için maliyetlerin dikkate alınması ve gerekli desteklerin sağlanması gerektiğini söyledi. Marmarabirlik’in ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarına da değinen Yıldız, zeytinyağlı kakaolu fındık kremasının Türkiye genelinde 4 bin satış noktasında tüketiciyle buluştuğunu açıkladı.