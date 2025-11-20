Marmarabirlik’ten 761 milyon TL’lik ödeme

EKONOMİ (BURSA) - Ürün alımlarına Ekim ayında başlayan Marmarabirlik, ortaklara ikinci dilim olarak yarın (21 Kasım Cuma günü) 761 milyon TL ödeme yapacak. Birinci dilimde yapılan 110 milyon TL’lik ödeme ile birlikte ortaklara toplam 871 milyon TL ödenmiş olacak. 2025/2026 iş yılı ürün alım kampanyasının başladığı günden bugüne kadar 2 milyar 300 milyon TL tutarında ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik’te ödemeler devam ediyor.

Bugüne kadar yaklaşık 23 bin ton alım gerçekleştirilen kampanya döneminde birinci dilim olarak 110 milyon TL ödeme yapıldı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, ürün bedellerinin yarısını 15 günlük periyotlarla ödeyen Marmarabirlik’in, 1 Kasım-14 Kasım 2025 tarihleri arası teslim edilen ürün bedeli alacaklarının yüzde 50'sinin karşılığı olarak 21 Kasım Cuma günü 761 milyon TL ödeme yapacağını söyledi. Başkan Yıldız, “Gerçekleştirilecek ikinci dilim ödeme ile birlikte üreticilere toplam 871 milyon TL ödeme yapılmış olacak. Üçüncü dilim ödemesi ise 5 Aralık’ta gerçekleşecek” dedi.