'Marmara’da hayat yeniden yeşerecek'

SABİHA TOPRAK-KOCAELİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dip çamuru temizliği yapılan alanı gezdi. Özhaseki’ye Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara’nın dipten dirilişini başlattıklarını belirterek, “Çalışmaya destek veren Cumhurbaşkanlığımıza ve bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Dipteki çamurlar alınacak ve denizden uzaklaştırılacak. Müsilaj ile mücadelede hayati öneme sahip bir proje” dedi.

Bakanlık olarak uyguladığımız en büyük projenin başındayız.

Brifingden sonra açıklama yapan Özhaseki, “Bakanlık olarak uyguladığımız en büyük projenin başındayız. Marmara 7 ile sınırı olan bir deniz. Yıllar önce başlayan bir ihmalin sonucu nedeniyle bu çalışmayı yapıyoruz. 25 yıl önce buradan kokudan geçilmezdi. Bu ihmallerin sonucunda müsilaj oluştu. Denizin ekosistemi bozuldu, oksijen azaldı. Mogan gölünde benzer bir tehlike ile karşı karşıya kaldık ve temizliği yaptık” diye konuştu.

Burada hayat yeniden yeşerecek müsilajdan kurtulacağız

Çalışmalar planlandığı gibi gittiğini ifade eden Özhaseki, “Birinci etaptan sonra ikinci etaba geçeceğiz. 33 milyon metreküp çamur çıkartacağız. Burada hayat yeniden yeşerecek ve müsilajdan kurtulacağız. Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Mavi vatanımızı koruyacağız

Marmara denizinin temizliği için yapılacak çalışmalara değinen Özhaseki, şöyle konuştu:

“Temizlik çalışması devam edecek. Temizlendikten sonra koruyacağız. Kirletilmesine asla izin vermeyeceğiz. Mavi vatanımızı koruyacağız. Kimyasalların denize kavuşmasını engelleyeceğiz. Biz, belediyelerimiz ve valiliklerimizi üzerine düşeni yapıyor” dedi.

“Deprem bölgesi olarak hareket etmeliyiz. ”

Türkiye’nin tamamının deprem bölgesi olduğunu söyleyen Özhaseki, “Deprem bölgesi olarak hareket etmeliyiz. Evlerimizi yaparken bunu bilerek yapmalıyız. Eğer bunu yapmazsak afetlerde dizimizi döveriz” diye uyarıda bulundu.

Fay hatlarının üzerine asla yerleşim kurulmayacak

“99 depreminden sonra çıkartılan yönetmeliklere uygun evler yapılmışsa çok ciddi sıkıntın olmaz. Ama eğer dikkat etmezsek o zaman sıkıntı çıkar. Artık fay hatlarının üzerine asla yerleşim kurulmayacak. Dere yataklarına, zemin sıvılaşmasınlar alanlarda yapı olmayacak. Mühendislikten başlayarak tüm yapı sürecinde sıfır toleransla çalışacağız. Asla müsaade etmeyeceğiz. Daha dikkatli olacağız.”