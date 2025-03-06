Marmara’nın en büyük lojistik merkezi TEKNOSAB’da kuruluyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) Güney Marmara’nın en büyük lojistik merkezini planladıklarını belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 173 bin 600 ve 89 bin metrekarelik iki farklı alanda Lojistik Park projesinin hayata geçirileceğini söyledi. TIR ve treyler park alanları, gümrük alanı, antrepo ve sosyal tesisler, idari ofisleri, dinlenme ve konaklama alanlarının da bulunacağı projede güvenlikten plaka okumaya kadar pek çok teknik altyapı yer alacak. Proje; 300’ün üzerinde yükleme rampası, kolon arası aks mesafeleri ve kiriş altı yükseklik değerleri ile lojistik sektörünün uluslararası standartlarında ölçeklendirilecek. Proje kapsamında TEKNOSAB Lojistik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurduklarını hatırlatan İbrahim Burkay, Lojistik Park’ın çeşitlilik açısından Türkiye’deki tek proje olacağını, projenin tamamlanması için 24 aylık bir süre öngördüklerini aktardı.

Burkay, “Depo, antrepo, e-ticarete yönelik akıllı depo, soğuk hava depoları ve data center alanlarına kadar birçok yapı bu projenin içerisinde yer alıyor. Çatılara 12 MW’lik GES kuruyoruz. Enerji ihtiyaçları yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak. Projenin yaklaşık 210 milyon dolarlık bir yatırım bütçesi olacak. Bu merkez, sadece Bursa’mızın değil, bölgenin ticaret ve üretim süreçlerini yeniden şekillendirecek, ulusal ve uluslararası taşımacılıkta kente önemli bir değer katacak. Kurduğumuz girişim sermayesi yatırım fonumuzla tüm üyelerimize yatırımcı olma fırsatı sunduk ve kısa sürede 600 yatırımcıya ulaştık. TEKNOSAB Lojistik Park A.Ş.’nin tüm paylarının kuruluş sermayesi değeriyle fona devrini gerçekleştirdik. Fon böylece daha öncesinde paylaştığımız gibi şirketlerin yüzde 100 hissesine sahip tek ortağı konumuna geldi” dedi.

TEKNOSAB’da tüm parsellerde üretim 2027’de

Türkiye’nin yüksek teknolojili ilk üretim ve ihracat merkezi TEKNOSAB’daki gelişmeleri de paylaşan Başkan Burkay, “2017 yılında temelini attığımız, 2018’de ilk tahsislerin yapıldığı TEKNOSAB’da kamulaştırma, altyapı ve fabrika inşaatları için ilk kazmanın vurulması 4 yıl sürdü. Türkiye’de 360’tan fazla OSB var. Bu bölgelerin yatırıma hazır hale gelme süresi ise ortalama 13 yıl. Biz TEKNOSAB’da 4 yıl gibi kısa bir sürede bu başarıyı ortaya koyduk. Bölgemizde şu anda 15 firmamız üretime başladı. Yılın ilk yarısına kadar burada üretim yapan firmalarımızın sayısı 37’ye, istihdam 5 bin 500’e, bölgemize yapılan yatırım tutarı da 50 milyar TL’ye ulaşmış olacak. 2027 yılı sonu itibariyle de bölgedeki tüm parsellerde üretime geçilmesini hedefliyoruz. Bölgemizin yüksek katma değer ve ihracat odaklı üretim altyapısı, Bursa’mızın 40 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasında anahtar bir rol oynayacak” dedi.

TEKNOSAB’da 40 binin üzerinde çalışanın olacağını, 160 bine yakın nüfus planlaması öngördüklerini belirten İbrahim Burkay, planlı sanayi bölgelerinin çevresinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bakanlıklarla birlikte yaşam alanları ve uydu kentler kurarak, çalışanların uygun maliyetlerle konut sahibi olmasını arzu ettiklerini ifade etti.