Marmaris İngiliz rekoru kırıyor, Bodrum dış pazar kaybediyor

DUYGU GÖKSU/İZMİR

Türkiye’ye yılın ilk 6 ayında gelen turist sayısı yüzde 17.5 artarak 22.9 milyon kişiye ulaştı. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Dalaman, Köyceğiz gibi Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Güney Ege’de ise turizm performansı beldeler arasında bile değişkenlik gösterdi. Kısa mesafeler arasındaki destinasyonlarda bile ciddi farklar var. Dalaman Havalimanı’nı kullanan Marmaris ve Fethiye’de yurt dışından gelen turist sayısı yüzde 25 artarken, Bodrum’da ise bu oran sadece yüzde 3’te kaldı. Ağırlıklı iç pazara çalışan köyler ve Bodrum’da bazı tesisler indirimler uygulamaya başladı.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, Marmaris ve Fethiye’de Birleşik Krallık’tan gelen turistlerin yıl sonunda 1 milyonu aşmasını beklediklerini, sezonun Kasım ayına kadar uzayabileceğini ve turizmcilerin koydukları hedefleri yakalayacağını söyledi.

Marmaris’in çevre köyleri ile Datça, Söğüt, Bozburun gibi bölgelerde ciddi anlamda düşüş yaşandığını söyleyen Deliveli, “Yerli misafir ağırlıklı bölgeler iyi bir sezon geçirmiyor. Doluluk oranları, beklentilerin çok altında. İç pazar ağırlıklı çalışan tesisler kısmi indirimler uyguluyor. Bodrum’da da sezon beklentinin çok altında geçiyor. Bodrum’un ana pazarı hiçbir zaman dış pazar olmasa da Bodrum iyi bir sezon yaşıyor diyemeyiz. Almanya’dan yüzde 39, Hollanda’dan yüzde 30 kayıp yaşıyor. Geçtiğimiz yıla oranla gelen turist sayısında sadece yüzde 3 artış var. Otelcileri de suçlamamak gerekiyor, maliyetlerde büyük oranda artış var. Bodrum’da da tesis bazında indirimler yapıldığını, her şey dahil çalışan tesislerin oda-kahvaltı eklediklerini ve bu değişikliklerle daha büyük bir kitleye ulaşmaya çalıştıklarını söyleyebilirim. Kısmi indirimler olsa da kitlesel bir indirim olmadı” diye konuştu.

Marmaris’e gelen İngiliz sayısı 1 milyonu aşacak

Hava sıcaklıklarının turizm sezonunu 15 gün kadar uzatacağını söyleyen Deliveli, “Kasım ortasına kadar Birleşik Krallık’tan uçuşlar devam edecek. İngiliz turistlerin tercih ettiği oteller çok iyi bir sezon geçiriyor. Marmaris’te İngiltere pazarının büyümesi Rusya ve Ukrayna pazarının kaybını büyük ölçüde dengeliyor. Enflasyon ve kur farkı da ortadan kalkınca giderlerimiz Euro karşısında olması gereken yerde. 2023 yılı için Marmaris Birleşik Krallık’tan en yüksek misafiri ağırlama yolunda ilerliyor. 1 milyon İngiliz turist sayısını aşacağız. Bu sayı, 2010’da 1.1 milyon, 2014’te 980 bin, 2019’da 870 bin, 2022’de 985 bin olmuştu. Operatörlerin kapasite artışı, koltuk sayısını artırması sayesinde İngiliz turist sayısı 2010’u zorlayacak. Tarihin en iyisi ya da ikincisi olacak” ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk 6 ayında Dalaman Havalimanı’na gelen turist sayısının yüzde 25,5 arttığını, ancak konaklama sürelerinin kısaldığını söyleyen Deliveli, “Ocak-Haziran döneminde 624 bin kişi geldi. Ana kaynak pazarımız İngiltere’den gelen turist sayısı yüzde 16,5 arttı. Ortalama kalış süreleri bölgemizde yüzde 25 civarında azaldı. Kaybımızı kapatmak için yüzde 25 daha fazla geceleme almamız gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin, ultra lüks, 5 yıldızlı çok fazla yatağa ihtiyacı olmadığını söyleyen Deliveli, “Buna rağmen hala çok büyük resort tesisler yapılmaya devam ediyor. Fethiye, Bodrum ve Antalya bu konuda başı çekiyor. Marmaris’in coğrafi olarak genişlemeye müsait bir bölge olmaması nedeniyle burada büyük bir yatırım planlaması yok” dedi.

Son dakika rezervasyon alışkanlığı devam ediyor

Pandemiden kalan bir alışkanlık olan son dakika rezervasyonların devam ettiğini söyleyen Deliveli, “İngiliz turistin, tatilini bir yıl önceden planlayan bir alışkanlığı olmasına rağmen, şu anda 10-15 gün önceden gerçekleşen satışlarla ilerliyor. Doluluklarımız iyi olsa da bu nedenle boşluklar var. Misafirin daha ucuz fiyat bulma beklentisinden kaynaklanan bu eğilim turizmciyi yorsa da 2024 yılı satışları başladı. Erken başlayacak ve geç bitecek olan gelecek sezonda kapasite artışlarını da göreceğiz” dedi.