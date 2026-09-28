Marmaris turizmde rotayı 12 aya çevirdi

Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı (ITF 2026), 29 ülkeden 345’in üzerinde firma ve 39 ülkeden 300 uluslararası turizm profesyonelinin katılımıyla Yenikapı’da kapılarını açtı. Dünyanın farklı noktalarından seyahat acenteleri, tur operatörleri, oteller, turizm işletmeleri, belediyeler ve sektör temsilcilerini bir araya getiren fuarda, bölgelerin yerel turizm değerleri ve yeni turizm fırsatları ele alındı. Marmaris Belediyesi de fuarda paydaşlarıyla birlikte yerini aldı.

Fuarın ilk gününde Muğla Büyükşehir Belediyesi Destinasyon Oturumu gerçekleştirildi. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın moderatörlüğündeki oturumda Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin konuşmacı olarak yer aldı. Paneli uluslararası tur operatörleri, seyahat acentesi temsilcileri, otel yatırımcıları ve turizm basını da takip etti.

Oturumda Marmaris’in turizm vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünlü, markalaşma çalışmalarına ve sürdürülebilir turizm anlayışına dikkat çekti. Marmaris’in turizm yaklaşımına farklı bir bakış açısı getirmeye çalıştıklarını belirten Ünlü, “Biz turizme bakış açımızı değiştiriyoruz. Çok turistten ziyade daha nitelikli, sayısı belki az ama harcaması yüksek, kalış süresi uzun turist için kendimizi yeniliyoruz” dedi. Marmaris’in sadece deniz turizmi değil farklı türdeki turizm çeşitliliği için de ideal bir kent olduğunu ifade eden Başkan Ünlü, Marmaris’in doğal yapısının farklı spor dalları için önemli bir potansiyel taşıdığının altını çizerek, “Marmaris doğal bir spor tesisi. Yüzme, kano, kürek, yelken, koşu, bisiklet; hepsini yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirliğin Marmaris’in turizm geleceği açısından önemine vurgu yapan Ünlü, doğal değerlerin korunarak geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Ünlü, “Tüketerek büyüyemeyeceğimizi biliyoruz. Bizim en büyük sermayemiz doğamız. Marmaris’in kendisi. Bunu tüketmeden geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu. Marmaris’i üç ay turizm yapılan bir kentten, yılın 12 ayı yaşayan bir kente dönüştürmek istediklerini belirten Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü, “Artık Marmaris’i sadece bir turizm kenti değil, bir yaşam kenti olarak kodluyoruz. Yani 3 ay turizmin yapıldığı bir kentten 12 ay yaşanan bir kente ulaştırmak istiyoruz. Kent ne kadar gelen ziyaretçilerimiz için cazipse yaşayanlar için de cazip olmalı. Turizmi 12 aya yayan ve sorumluluğu da paydaşlarla paylaşan bir anlayışla yola devam ediyoruz.”