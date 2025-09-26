Marmaris yeni projelerle tanıtıma başladı

MARMARİS / EKONOMİ

Marmaris, 25–26 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenen 3. İstanbul Turizm Fuarı’nda (İTF) geniş bir katılımla tanıtıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonuyla hazırlanan alanda Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün yanı sıra Marmaris Ticaret Odası ve GETOB başkanları ile çok sayıda turizmci yer aldı. Fuarda düşük sezonu güçlendirecek, ilkbahar ve sonbaharda da bölgeye canlılık kazandıracak etkinlikler tanıtıldı.

Fuarın ilk gününde CHP Turizmden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar’ın da ziyaret ettiği Marmaris standında, ulusal ve uluslararası düzeyde temaslar kuruldu. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, GETOB Başkanı Cengiz Aygün ve turizmcilerin katıldığı görüşmelerde Marmaris turizminin geleceği ele alındı. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Corendon Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve Fun&Sun yöneticileri ile gelecek sezonlara yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Turizm Zirvesi”nde ise Marmaris, Bodrum ve Seydikemer belediye başkanları güncel turizm verilerini, geleceğe yönelik projeleri ve kış boyu sürecek etkinlikleri anlattı. Burada konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçenin sadece yaz aylarıyla sınırlı olmayan, yılın 12 ayına yayılan bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek bu potansiyeli ortaya çıkarmak için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek 1 – 5 Ekim Deniz Ürünleri Festivali, uluslararası yat yarışlarını desteklemek için geliştirilen 24 Ekim – 2 Kasım Oktoberfest ve ülkenin en uzun soluklu organizasyonu olan 29 Kasım – 31 Aralık Marmaris Yeni Yıl Festivali hakkında bilgi veren Ünlü, özellikle festivallerin Marmaris turizmi için önemine dikkat çekti. Ünlü, “Türkiye’de bir ilk olacak Deniz Ürünleri Festivali, sadece gastronomiyi değil aynı zamanda deniz kültürünü öne çıkaracak. Yeni Yıl Festivali ise 1 ayı aşan süresiyle ülkemizin en uzun festivali olarak kış turizmine büyük katkı sağlayacak. Bu etkinliklerle Marmaris’i dünyanın farklı yerlerinden ziyaretçilerin kış aylarında da tercih edeceği bir destinasyon haline getirmek istiyoruz” dedi.

Fuarın Marmaris adına verimli geçtiğini vurgulayan Ünlü, sözlerini şöyle tamamladı: “Yaptığımız görüşmeler bölgemizin geleceği için çok değerli. Marmaris’i hem doğası hem de düzenlediğimiz etkinliklerle dört mevsim yaşayan bir destinasyon haline getirmek istiyoruz. Burada kurduğumuz temaslar, önümüzdeki yıllarda atacağımız adımlar için yol gösterici olacak. Marmaris’i geleceğe hazırlarken sektör temsilcileriyle iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz.”