Marmaris’te İngiliz dominasyonu, Grand Yazıcı’da iç pazar atağı

YAŞAR KUŞ / MUĞLA

Turizm sektöründe 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Grand Yazıcı Otelleri, Marmaris’te Grand Yazıcı Club Marmaris Palace ve 2006’da açılan Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel ile faaliyetlerini sürdürüyor. 2026 yılı sonunda İstanbul’da yeni bir yatırımı hayata geçirmeyi planladıklarını dile getiren Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel Genel Müdürü Cihan Baykara, “Marmaris’in ana pazarı olan İngiltere’deki güçlü konumumuzu korurken, İstanbul yatırımıyla markamızın uluslararası cazibesini daha da yukarı taşıyacağız” dedi.

Marmaris’teki iki tesiste toplamda bin 12 oda kapasitesi bulunduğunu söyleyen Baykara, “Bu, yüksek sezonda 3 binden fazla misafire hizmet verildiği anlamına geliyor. Bölgeye Dalaman Havalimanı üzerinden gelen turistlerin yaklaşık yüzde 75’ini İngiliz misafirler oluşturuyor. Bölgeyi bu pazar domine ediyor. Bu yıl Marmaris ve çevresine 1,1 milyon civarında İngiliz misafir bekleniyor. Bunun yanı sıra Rusya, Almanya ve son yıllarda artış gösteren Polonya pazarı dahil olmak üzere yaklaşık 24 farklı ülkeden misafir ağırlanıyor” diye konuştu.

Kendi tesisleri özelinde özellikle son 3-4 yıldır, eylül ayının ilk haftasına kadar olan yüksek sezonda yaklaşık yüzde 40-45 seviyelerinde iç pazar misafiri ağırladıklarını belirten Baykara, “Böylece iç pazar misafiri, İngiliz misafirlerle birlikte en yüksek doluluğa ulaşan pazar pozisyonunda. Erken rezervasyon süreçlerinin bilinçli kullanılması, bu artışta önemli bir etken. Ekim ayı itibarıyla başlayan erken rezervasyon döneminde misafirlere yüzde 45’e varan fiyat avantajı ve taksit imkanları sunuluyor” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna, İran-İsrail-ABD hatlarında, son jeopolitik gerginliklerin turizme etkileri konusunda değerlendirmelerde bulunan Baykara, “Savaşın sezonun hemen başında patlak vermesi belirsizliği azaltan bir faktör. Savaşın ilk 10 gününde ciddi bir durgunluk ve iptaller yaşansa da operasyonların başlaması ve güvenlik sorunu olmadığının görülmesiyle rezervasyonlar tekrar pozitife döndü. Şu an için ülke genelinde rezervasyonların yüzde 20 civarı geriden gittiği tahmin edilse de yüksek sezonda geçen yılın sayılarına ulaşılması bekleniyor” değerlendirmelerinde bulundu.

“Türkiye’nin 2026 yılı turizm hedefi 68,5 milyar dolar”

Türkiye’nin bu yıl için turizmde 68,5 milyar dolar gelir hedeflediğini söyleyen Baykara, “2028 yılı orta vadeli planında ise 80-85 milyar dolar gelire ulaşılması hedefleniyor. Turizm gelirlerinde önemli bir gösterge olan gecelik kişi başı harcama, ilk kez 100-110 dolar bandına ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. 2019 yılında 66-67 dolar olan bu rakamın artması, sunulan hizmetin karşılığının değer gördüğünün bir göstergesi” görüşlerini dile getirdi.

