Marmaris’te zafer coşkusu meydanda yaşanacak

Marmaris Belediyesi, milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünü, düzenleyeceği etkinliklerle coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 30 Ağustos Pazar günü sabah saatlerinde gerçekleştirilecek resmi kutlama programının ardından, akşam saatlerinde Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle Zafer Bayramı coşkusu devam edecek.

Kutlamaların ilk adresi fener alayı olacak. Saat 20.30’da Ketenci Otel önünden başlayacak fener alayında Marmarisliler, ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle Zafer Bayramı’nın coşkusunu hep birlikte yaşayacak. Fener alayının ardından kutlamalar Atatürk Meydanı’nda devam edecek. Saat 21.00’de başlayacak konserde Marmaris’in sevilen sanatçılarından Serkan Oktay sahne alacak. Sevilen şarkıların seslendirileceği konserle 30 Ağustos coşkusu doruğa ulaşacak.

Acar Ünlü’den etkinliklere davet

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, tüm vatandaşları 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine davet ederek, bu anlamlı günün birlik ve beraberlik içerisinde kutlanacağını söyledi. Başkan Ünlü, “30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna ortaya koyduğu eşsiz mücadelenin ve sarsılmaz iradenin simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, Cumhuriyetimizin ve aydınlık geleceğimizin en güçlü teminatlarından biridir. Bu anlamlı günü Marmaris’te hemşehrilerimizle birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde kutlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, Zafer Bayramı’nın coşkusunu hep birlikte yaşamak ve bu anlamlı günü Atatürk Meydanı’nda omuz omuza kutlamak üzere ellerinde bayraklarla fener alayına ve konsere davet ediyorum” dedi.