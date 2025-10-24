MARSİFED’den İş Bankası’na ‘Cumhuriyete Değer Katanlar’ ödülü

EKONOMİ (BURSA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Bursa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD), Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD), Nilüfer Sanayici İş İnsanları Derneği (NİLSİAD), Eskişehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), HOSAB Sanayici ve İş Adamları Derneği (HOSABSİAD), Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD), İnegöl Genç İş İnsanları Derneği (İGİAD), Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ARSİYAD), Eskişehir Genç İş Adamları Derneği (ESGİAD)Tüm Mühendis Kadınlar Derneği’nin (TÜMKAD) bir araya gelerek kurduğu MARSİFED’in programında Cumhuriyet’in 102. yılına yakışır birlik, gurur ve dayanışma atmosferi yaşandı.





Programa ev sahibi MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın’ın yanı sıra TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TURKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, SİAD Başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, ekonomik bağımsızlık ve girişimcilik vurgusu yaptı. Cumhuriyetin kadınlar ve gençler üzerindeki etkisini de anlatan Başkan Akın, “Cumhuriyet demek kadının gücü demektir. Bugün ekonominin, teknolojinin, girişimciliğin ön saflarında kadınlar var. Kadın varsa gelecek vardır. Kadın, bu ülkenin vicdanıdır, emeğidir, geleceğidir. Gençlerimiz ise dijital dünyanın kurucuları, inovasyonun taşıyıcıları, değişimin mimarlarıdır. Bizlerin görevi onların önünü açmak, fikirlerine kulak vermek, yollarına ışık tutmaktır. Artık Türkiye sadece üreten değil, marka yaratan, teknoloji ihraç eden, bilgiye yön veren bir ülke olmalıdır. Cumhuriyet, kadının özgürlüğü, gencin umudu, girişimcinin cesareti, bilimin ışığı, emeğin alın teridir. Cumhuriyet biziz. Ve biz bu Cumhuriyeti sonsuzluğa taşıyacak nesiliz” diye konuştu.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ise Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda sivil toplumun ve iş dünyasının kritik bir role sahip olduğunu vurguladı. Başkan Sönmez, “Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Ekonomik kalkınma; hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir’ sözünden ilham alıyoruz. Biliyoruz ki kalkınmanın temeli yerelden geçer; Cumhuriyet’in gücü de bu toprakların her köşesinde üreten insanlardadır. Anadolu’nun dört bir yanında, üyelerimizle birlikte üretimin, istihdamın ve refahın ülkemizin bütününe yayılması için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin irfanıyla büyüyen bir sivil toplum ailesi olarak, ekonomik gücünü demokrasiyle destekleyen, eşitlik ve liyakat esasına dayalı kurumlarıyla güveni pekiştiren bir Türkiye için çabamızı sürdüreceğiz. Mustafa Kemal’in açtığı yolda, bağımsızlık, özgürlük ve ilerleme idealini her şeyin üstünde tutarak Cumhuriyetimizin değerlerini geleceğe taşıyacağız” dedi.

Programa katılan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da konuşmasında Cumhuriyet’in 102. yılı coşkusunu paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ekonomik bağımsızlık vurgusuyla konuşmasını sürdüren Başkan Burkay, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında atılan sanayi temelleriyle başlayan kalkınma yolculuğu, bugün 1 trilyon doları aşan milli gelir, 270 milyar dolarlık ihracat ve 13 bin doları geçen kişi başı gelir seviyesine ulaşmıştır. Bizler de bu mirası geleceğe taşımak için çalışıyoruz. GUHEM, BUTEKOM, Model Fabrika ve BUTGEM gibi projelerimizle, Bursa’mızın üretim gücünü yeni yüzyıla hazırlıyoruz. TEKNOSAB ve Lojistik Park gibi stratejik yatırımlarımızla Türkiye’nin yüksek teknolojili üretim merkezini inşa ediyoruz. Bursa büyürse Türkiye büyür. Cumhuriyetimizi güçlü ve bağımsız bir ekonomiyle taçlandırmak, hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.





MARSİFED Cumhuriyete Değer Katanlar Ödülü’ne bu yıl Türkiye İş Bankası layık görüldü. Ödül, MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın tarafından Bursa Bölge Müdürü Maksut Özel’e takdim edildi.