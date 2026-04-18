Martta Samsun'da konut satışları geriledi

TÜİK, mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Samsun'da mart ayında yapılan 2 bin 110 konut satışının 884'ü ilk el, 2 bin 110 satışın geri kalan 1 bin 226'sı ise ikinci el konutlardan oluştu. Aynı dönemde iş yeri satışları da 262 olarak kayıtlara geçti. İş yeri satışlarının 127'si ilk el, 135'i ise ikinci el olarak gerçekleşti.

Şubat ayına kıyasla düşüş

Samsun'da konut satışları şubat ayında 2 bin 472 olarak açıklanmıştı. Mart ayında ise satışların 2 bin 110'a gerilemesiyle birlikte 362 adetlik bir düşüş yaşandı. Bu azalış yaklaşık yüzde 14,7 oranında bir gerilemeye karşılık geldi.

Türkiye genelinde tablo

Türkiye genelinde ise 2026 yılı Mart ayında toplam konut satışı 113 bin 367 olarak gerçekleşti. Ülke genelindeki satışların 35 bin 725'i ilk el, 77 bin 642'si ise ikinci el konutlardan oluştu.