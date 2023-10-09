Massey Ferguson, “Bursa Tarım Fuarı”nda 4 yeni modelini tanıttı

EKONOMİ / KOCAELİ

AGCO’nun tarım makineleri alanındaki markası Massey Ferguson, Türkiye’de sektörün nabzını tutan başlıca fuarlardan “Bursa 20. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı – BURTARIM 2023”te çayır biçmeden hasata, biçerdöverlerden balya makinelerine kadar pek çok ürün grubunun yanı sıra MF 2600 ve MF 4700 M serilerinden 4 yeni traktörü de ilk kez çiftçilerle buluşturdu.

Geçtiğimiz yıl 13 ülkeden 200’ü aşkın firmanın katıldığı BURTARIM 2023, bu yıl 3 - 7 Ekim 2023 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne gerçekleştirildi. Teknoloji odaklı çiftçilik çözümleriyle her zaman çiftçilerin yanında olan Massey Ferguson, Ar-Ge yatırımlarını odağına alarak geliştirdiği ve çiftçinin günümüzde farklılaşan ihtiyaçlarına cevap veren akıllı teknoloji ürünü tarım makineleriyle sektöre yön vermeye devam ediyor.

Fuarda, Massey Ferguson’un tüm ürün gruplarından örneklerle yer alacakları bilgisini veren AGCO Türkiye Genel Müdürü Mete Has, Ar-Ge’ye yaptıkları yatırımla traktör, biçerdöver, balya makinesi, yem ve hasat gibi her alanda teknolojinin kullanıldığı tarım makineleri geliştirmekle kalmayıp sundukları dijital hizmetler ve çözümlerle de çiftçinin yanında olduklarını kaydetti.

“Tarım üreticisinin güveni bizim için büyük ödüldür”

Tarım üreticisinin Massey Ferguson’a duyduğu güvenin, kendileri için tüm bu çabalarının büyük ödülü anlamına geldiğini dile getiren AGCO Türkiye Genel Müdürü Mete Has, geliştirdikleri teknoloji odaklı ürün ve hizmetlerin başarısının kazandıkları uluslararası çapta ödüllerle de tescillendiğini vurguladı. Mete Has, “Dünyada gittikçe önemi daha da artacak olan tarımın çok daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesi için bu çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Tarım alanında 176 yıllık deneyimiyle köklü bir marka olan Massey Ferguson’un bu kadar uzun süre var olması, çiftçiye sunduğu güvenilir makinelerden kaynaklanıyor. Massey Ferguson, tarım makinelerinin rekabetçi pazarında sınıfının en iyisi traktörleri üretmekle tanınıyor. AGCO olarak önümüzdeki süreçte yatırımlarımızı artırmayı planlarken, çiftçilerimize şimdiden onlar için en iyi tarım makinelerini üretmeye kararlılıkla devam edeceğimizin sözünü veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Üstün teknolojik özelliklerle donatılmış 4 yeni model çiftçilere tanıtılacak

Fuarda çiftçilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilen ve teknolojik özelliklerle tarımı çok daha verimli hale getiren AGCO’nun 4 yeni modeli de ilk kez çiftçilere tanıtılacaklarını söyleyen Has, “MF 4708M, MF 4709M ve MF 4710M modellerinden oluşan MF 4700M serisi fuarda 4709M ve MF 4710M olmak üzere 2 modeli ile sergilenecek. Teknolojiyle donatılmış, kompakt yapısı ve verimliliğiyle dikkat çeken MF 4700M serisinin bu son traktörleri, yepyeni özellikleri ile sınıfının teknolojisini adeta yeniden belirliyor” dedi.

82, 92 ve 100 hp güçte, Stage 5 emisyon seviyesine sahip AGCO POWER motorlu modeller, Dyna-2 şanzımanı ile 24 ileri ve 24 geri Power Shuttle, Speedmatching özelliği ile hıza uygun otomatik vites seçimi, 3000 kg arka askı kaldırma kapasitesi, elektronik olarak kontrol edilebilen arka askı sistemi ile

göz doldurduğunu vurgulayan Has, “MF 2630 ve MF 2635 Kabinli modellerinden oluşan MF 2600 Serisi ise yeni emisyon yönetmeliklerine tamamen uyumlu. Stage 5 emisyon seviyesine sahip traktörler, çevreye duyarlı ve common-rail teknolojisine sahip yeni motorlarıyla öne çıkıyor. 65 ve 75 hp gce ve 280 ile 312 Nm tork değerine sahip makineler 12 ileri 4 geri vites imkanı verirken, 2 bin 500 kilogram arka askı kaldırma kapasitesine sahip bulunuyor” ifadelerini kullandı.