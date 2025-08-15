MasterTürk’ten erişilebilir konut hamlesi, “Proje gayrimenkul yatırım fonları”

İZMİR / EKONOMİ

Konut fiyatlarındaki yükseliş ve erişilebilirlik sorunları, yatırımcıları alternatif çözümlere yönlendiriyor. MasterTürk Grubu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yeni düzenlemelerine uygun olarak kurduğu Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (PGYF) ile yatırımcıyı arsa ortağı yaparak konut edinimini kolaylaştırıyor. İzmir’den İstanbul’a, yatırımcılar artık SPK denetiminde güvenli bir şekilde gayrimenkul piyasasına dahil olabiliyor.

MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş, sahibi olduğu Coldwell Banker, Century 21 ve ERA Gayrimenkul emlak zincirlerindeki 5 bin profesyonel gayrimenkul danışmanının desteği ile yeni bir proje başlattı. Taş, SPK'nın tebliğine uygun olarak kurulan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu ile ekspertiz değerinin altında uygun fiyatlı arsalar ile anlaşmalar yapıp, bunu yatırımcılara sunarak piyasadaki alışıla gelmiş gayrimenkul proje getirilerin üzerinde fırsatlar sunduklarını ilave etti. TÜYAP Fuar Merkezi’nin hemen on tarafında satışa çıktıkları projede, 3 yıldaki getiri hedefinin yaklaşık olarak dolar bazında yüzde 100 üzerinde olabileceğini söyleyen Taş, isteyen yatırımcıların 1 milyon TL’lik fon yatırımı, isteyenlerin ise 2.980.000 TL karşılığı daire sahibi olabileceğini kaydetti. 3 haftada sektörde kuruluş izni ve yatırım almış tüm PGYF lerin toplamından daha fazla yatırımcıya ulaştıklarını belirten Taş, “770 milyonluk Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu için kısa sürede 200 milyon liranın üzerinde bir kaynağa ulaştık. Bu formül, tüm Türkiye’ye uygulanabilir. Nitekim devlet iyi lokasyonlarda da arsa ihalesi açıyor. Doğru lokasyonda doğru fiyatla ev sahibi olmak erişilebilirlik demek. 5 yıl sonra büyük gayrimenkul projeleri üreticileri liginde oluruz” dedi.

"MasterTürk grubu olarak yılda 70 bin gayrimenkul ticaretine aracılık ediyoruz"

Bünyesinde 250 ofisi ile Coldwell Banker Türkiye & Kıbrıs, 110 ofisi ile Century 21 Türkiye & Kıbrıs, 70 ofisi ile Era Real Estate Türkiye & Kıbrıs ve müzayede.com’u da bulunduran MasterTürk Grubu 430 ofis ve 5 bin danışman ile pazarda lider. Halihazırda 30 bin portföye sahip MasterTürk Grubu, yılda 70 bin satışa aracılık ediyor. 2024’te 214 milyar liralık satış hacmine ulaşan grup, bu sene 350 milyar liraya ulaşmayı hedefledi. “Şu an piyasada 8-10 milyon liraya kadar veya 50 milyon lira üstü değerdeki gayrimenkuller hızlı alınıp satılıyor. Ticari gayrimenkulde ise zorunluluktan satışlar var. Son 5 yılda en çok kazandıran emlak. Yüzde bin 120. Buna en yakını yüzde 900 ile altın. Herkes gayrimenkulde kriz var diyor ama ilk 5 ayda geçen yıla kıyasla yüzde 25’in üstünde konut satışı gerçekleşti. Bu sene toplam konut satışı 1,6 milyonu geçebilir. Kira arzını teşvik edecek düzenlemelerle satış ivmesinin sürdürülebilirliği de sağlanabilir” dedi.

İzmir, gayrimenkul pazarımızın yüzde 11’i

İzmir’in gayrimenkul hareketliliğinde dikkat çeken bir şehir olduğunu kaydeden Taş, “İzmir gayrimenkul pazarımızın yüzde 11’i. İstanbul yüzde 22’si. Ankara yüzde 16’sı. Eğitim seviyesi yüksek bir şehir. Türkiye’de metrekare konut satışı ortalama 33 bin lira. Bu rakam İzmir’de 44.600 liranın üstünde. Bir konut ülkede ortalama 4,3 milyon TL iken İzmir’de 5,5 milyon bandında. Kira çarpanı seviyesi 14 yıl” dedi.