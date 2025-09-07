Mat Filtrasyon, 4’üncü üretim tesisini Ege Serbest Bölgesi’nde açtı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Mat Filtrasyon Teknolojileri A.Ş., İzmir’de, Ege Serbest Bölgesi’nde yeni fabrikasının açılışını yaptı. Balık çiftlikleri, akvaryumlar, yüzme havuzları ve endüstriyel su arıtma tesislerine 30 yılı aşkın süredir yüksek teknolojiye dayalı çözümler geliştiren Mat Filtrasyon, İzmir ve Dubai’deki tesislerine ilave olarak dördüncü üretim tesisini hizmete aldı.

Yeni fabrikanın bulunduğu bölgeye ekonomik katkı sunacağını, yeni istihdam alanları yaratacağını söyleyen Mat Filtrasyon Teknolojileri kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Akartepe, “Bugün artık yalnızca fabrikalar açmıyoruz. Aynı zamanda ülkemize katma değer sağlıyor, gençlerimize istihdam yaratıyor, Türk mühendisliğini ve Türk teknolojisini dünyaya ihraç ediyoruz. Yeni fabrikamız bulunduğu bölgeye ekonomik katkı sunacak, yeni istihdam alanları yaratacak. Türkiye'de su ürünleri yetiştiriciliği 2 milyar doları aşan ihracat hacmine ulaştı. Bu potansiyeli yükseltmek hala bizim teknolojilerimizi tam anlamıyla kullanarak arttırılabilir. Yeni fabrikamızla birlikte dünya liderliğimizi pekiştiriyor, sistemlerimizi ülkemizin yetiştiricilerine sunarak hem kaliteyi hem verimliliği yükseltiyoruz. İhracat rakamlarımızı daha yukarılara taşıyacağız. Bizim için mesele sadece ticaret değil; ülkemizin üreticisini güçlendirmek ve Türkiye’yi dünya çapında daha güçlü temsil etmek. Türkiye için çalışıyor, dünya için üretiyoruz" dedi.

Haluk Bayraktar: “Yüzde 100 ihracatı yapma başarısı”

MAT filtrenin kısa sürede büyüdüğünü vurgulayarak üretimlerinin neredeyse yüzde 100'ünü ihraç ettiklerini belirten Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, “Mat filtrenin fabrikalarını gezdik. Ekipteki dinamizmi, nasıl hızlı büyüdüğünü ve ülkemizin geleceği için ne kadar faydalı olduğunu bizzat gözlemledim. Bu kadar kısa süre içerisinde 56 ülkeye ihracat yapan neredeyse yüzde 100 ihracatı yapma başarısını ve böylesine katma değeri yüksek bir alanda ülkemizin bayrağını dünyada dalgalandırıyorsunuz” diye konuştu.

Serbest bölgelerin önemine dikkat çeken Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcısı Bora Esen, "İhracat, yatırım ve üretimi teşvik ederek ülkemizin ihracata dayalı kalkınma stratejisinde öncelik modelini oluşturduk. Gelinen noktada görüyoruz ki bu hedef başarıyla hayata geçirildi, serbest bölgeler ülkemizin sanayi üretiminde ve ihracatında önemli aktörlerden biri haline geldi” dedi.