Matlı: 2023’te alım gücü artırılmalı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, iş dünyasının 2023 yılına dair beklenti ve öngörülerini paylaştı. Türk iş dünyasının 2022’de önemli bir sınavdan geçtiğini ifade eden Başkan Özer Matlı, her geçen gün artan riskler ve kırılganlıklara karşın Türkiye ekonomisinin diğer ülke ekonomilerine göre daha az etkilendiğini dile getirdi. İhracat ve büyüme rakamlarının bu başarıyı desteklediğini ifade eden Özer Matlı, “Enflasyon ve girdi maliyetlerinin üretim üzerindeki baskısına rağmen iş dünyamız sahip olduğu dinamizm ile krizlere hızla uyum sağlamıştır” dedi. Matlı, küresel ticaret hacminin küçülmeye devam ettiği, ülkelere ilişkin 2023 yılı büyüme beklentilerinin azalarak resesyon endişelerinin arttığı bir dönemde, Türkiye’nin önündeki en önemli iki gündem maddesinin yaklaşan seçim süreci ve yüksek enflasyon olduğunu dile getirdi. Bu iki konunun 2023 yılını şekillendireceğine dikkat çeken Matlı, “2023’te, ekonomi yönetiminden öncelikli beklentimiz enflasyonun düşürülerek alım gücünün artırılması, fiyat istikrarını sağlayacak enstrümanların devreye alınması, üretim girdi maliyetlerini aşağı çekerek iş dünyasının yatırım, istihdam, üretim ve ihracat iştahını koruyacak destekleri hayata geçirmesidir” dedi.