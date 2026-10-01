Matlı: “Bursa iş dünyası değişim talebini sandıkta gösterdi”

Esra Özarfat / Bursa

Seçim sonuçlarını değerlendiren BTSO Başkan Adayı Özer Matlı, ortaya çıkan tablonun Bursa iş dünyasının mevcut yönetim anlayışına yönelik değişim talebini ortaya koyduğunu belirtti. Matlı, “Bursa’nın iş dünyası kendi iradesine sahip çıktı. Esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve KOBİ’lerimiz sözünü söyledi. Üyelerimiz odasında değişim istediğini, daha çok hizmet beklediğini ve karar süreçlerinde söz sahibi olmak istediğini sandıkta gösterdi” ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarını yalnızca kendi gruplarının başarısı olarak görmediklerini vurgulayan Matlı, elde edilen sonucun Bursa iş dünyasının ortak başarısı olduğunu savundu. Matlı, “Bu başarı Bursa’nın, üretenlerin, alın teri dökenlerin ve hakkını savunan üyelerimizin başarısıdır” dedi. Seçim sürecinde yaşananlara da değinen Matlı, seçimlerin eşit şartlarda yapılmadığını ve süreçte baskı ve dayatmalar bulunduğunu öne sürdü. Matlı, buna rağmen üyelerin kendi iradeleriyle sandıkta tercih yaptığını belirterek, yeşil listenin hem komite hem de meclis temsilinde ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Matlı, seçilen tüm meclis üyeleriyle temas kurarak yeni dönem için çalışmaya başlayacaklarını belirterek, “Daha çok hizmet, eşit temsil ve hesap veren bir oda için mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

BTSO üyelerine teşekkür eden Matlı, açıklamasını “Bugün Bursa’nın sesi yükseldi. Üyenin iradesi kazandı. BTSO artık yemyeşil” sözleriyle tamamladı.