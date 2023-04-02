Matlı: “İşletmelerin devamlılığı sürdürülebilir planlama ile mümkün”

BURSA-EKONOMİ

Sürdürülebilirlik konusunda toplumda farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalar yürüten Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) tarafından, gelişim platformu olarak hayata geçirilen Bursa TB E-Akademi’de sürdürülebilirlik odaklı eğitim serisi başladı. Çevrimiçi düzenlenen ilk eğitimde “Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ele alındı.

Bursa TB Proje ve İş Geliştirme Sorumlusu Serhat İlseven’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimin konuğu Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Salihoğlu oldu. Eşitlikçi ve adil kavramlarının sürdürülebilirliğin özünde yer alması, üzerinde düşünülmesi gereken kavramlar olduğunu ifade eden Salihoğlu, “Zira insanlığın devamının tek çaresi sürdürülebilir bir gelecekten, sürdürülebilirlik ise arz ve talebin dengeli olduğu, kaynakların adil ve eşit kullanıldığı bir sistemden geçmektedir” dedi.

“Başarı için önem taşıyor”

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı da sürdürülebilirlik kavramının günümüzde çok daha önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. Bursa TB olarak toplumun ve işletmelerin dikkatini bu konuya çekmek istediklerini vurgulayan Başkan Matlı, “Doğal kaynakların hızla tükenmesi ve çevresel sorunların artması, işletmelerin devamlılığı için sürdürülebilir şekilde faaliyet göstermelerini zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle, şirketlerin faaliyetlerini planlama aşamasında sürdürülebilirlik kavramını dikkate alarak, kaynakları verimli kullanması, çevreye duyarlı olması ve toplumsal faydaya katkı sağlaması, gelecekteki başarıları için büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.