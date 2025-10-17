Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı Gölcük’teki Skate Parkta yaşayacak

Kocaeli

İstanbul Kadıköy’de uğradığı saldırıda yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, geçtiğimiz ay Kocaeli Gölcük Skate Park’ını gezerken, “Keşke parkın adı Mattia Ahmet Minguzzi olsa” demişti. Bu isteğe kayıtsız kalmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya üzerinden parkın adının “Mattia Ahmet Minguzzi Skate Park” olarak değiştirileceğini duyurdu.

Minguzzi’nin adı parkta yaşayacak

Kaykay çok seven oğlunun adının parkta yaşatılmasını isteyen Yasemin Minguzzi’nin talebi, Başkan Büyükakın’ın talimatıyla hızla hayata geçirildi. Başkan Büyükakın’ın söz verdiği gibi Gölcük Kavaklı Sahili’nde bulunan parkın adı “Mattia Ahmet Minguzzi Skate Park” olarak değiştirildi.

Parkta eski giriş kapısının yerine, CNC kesimi ve kaynak işlemleriyle Minguzzi’nin adını taşıyan yeni bir kapı inşa edildi. Ayrıca “sokaksanaticom” grubundan grafiti sanatçıları, Minguzzi’nin fotoğrafını parkın içine resmetti. Ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı, kaykay severlerin buluştuğu bu parkta yaşamaya devam edecek.