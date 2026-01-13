Maxxen, 5 yılda 10 GWh üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor

İZMİR / EKONOMİ

Kontek Grup CEO Yardımcısı Vedat Adak, geçen ay açılışını gerçekleştirdikleri 20 bin metrekarelik alanda kurulan Maxxen Enerji Bataryalı Enerji Depolama Sistemleri (BESS) Üretim Tesisi’nin, önümüzdeki beş yıl içinde yıllık 10 GWh üretim kapasitesine ulaşacağını dile getirdi.

Kontek Grup’un 30 yılı aşkın mühendislik tecrübesinin somut bir çıktısı olan Aydın Ortaklar OSB’deki bu yatırım, yenilenebilir enerji santralleri, şebeke ölçekli uygulamalar ve endüstriyel tesislere yönelik yüksek katma değerli enerji depolama çözümleriyle Türkiye’nin enerji dönüşümüne ve arz güvenliği hedeflerine stratejik katkı sunmayı amaçlıyor. Yatırım; Türkiye’nin enerji teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltma, yerli mühendislik kapasitesini küresel rekabet gücüne dönüştürme vizyonunun önemli bir adımı olarak konumlanıyor.

20 bin metrekare alanda kurulan, LEED sertifikalı, yüksek otomasyonlu ve CE belgeli altyapısıyla öne çıkan tesis; yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemleri ve sürdürülebilir üretim yaklaşımıyla global standartlarda üretim kapasitesine sahip.

Bu yatırımın Kontek Grup’un enerji depolama alanındaki uzun vadeli büyüme stratejisinin temel yapı taşlarından biri olduğunu söyleyen Kontek Grup CEO Yardımcısı Vedat Adak, “İhracat odaklı üretim modeliyle kurgulanan tesisimiz, Maxxen Enerji’nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırırken; grubumuzun orta ve uzun vadeli gelir yapısını da daha dengeli ve sürdürülebilir bir zemine taşımayı hedefliyor. Üretim kapasitemizi kademeli olarak artırmayı ve Türkiye’de geliştirilen yüksek katma değerli enerji depolama teknolojilerinin küresel pazarlardaki payını büyütmeyi amaçlıyoruz. Bu yaklaşımın, sürdürülebilir değer yaratma ve ihracat gelirlerini artırma hedeflerimize doğrudan katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik odağıyla geliştirdikleri yatırımların yalnızca teknoloji üretimi değil; çevresel ve toplumsal etkiyi de merkeze alan bir yaklaşımın çıktısı olduğunu vurgulayan Adak, “Önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak olan sürdürülebilirlik raporumuz, grubun düşük karbonlu üretim stratejisinden yeşil tedarik zinciri yönetimine, çevresel ayak izinin azaltılmasından çalışan gelişim programlarına kadar pek çok alanda ortaya koyduğu hedef ve performansı detaylandıracak. Bununla birlikte, eğitim ve toplumsal farkındalık temelli sosyal sorumluluk projelerimiz; yerel kalkınmayı destekleyen, gençlere enerji teknolojileri alanında fırsatlar sunan ve enerji dönüşümünün toplumsal boyutuna katkı sağlayan bir yapı ile sürdürülüyor. Maxxen Enerji’nin sürdürülebilirlik yaklaşımı, gelecek nesiller için daha temiz, erişilebilir ve güvenilir bir enerji altyapısı kurmayı merkeze alan bu bütünsel vizyonun en stratejik adımlarından birini oluşturuyor” diye konuştu.

Yüksek teknoloji altyapısı, küresel etki

BESS tesisinin yapay zekâ destekli kalite kontrol altyapısı, sürdürülebilir üretim modeli ve Maxxen’in yüksek verimlilik odaklı X-Series enerji depolama çözümlerine entegre üretim hatlarıyla öne çıktığını belirten Adak, “Tesisimiz Türkiye’nin temiz enerji kapasitesini güçlendirmenin yanı sıra küresel enerji dönüşümüne de katkı sunmayı hedefliyor. Şebeke ölçekli enerji depolama projeleri, yenilenebilir enerji santralleri, sanayi tesisleri ve mikrogrid uygulamalarına yönelik geliştirilen çözümler; enerji sistemlerinde esneklik, verimlilik ve süreklilik sağlayarak geleceğin enerji altyapısına güçlü bir temel oluşturuyor” bilgilerini verdi.