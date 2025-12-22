Maxxen Enerji’nin enerji depolama tesisi üretime başladı

DUYGU GÖKSU / AYDIN

Kontek Enerji’nin yüzde 100 iştiraki Maxxen, Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu 20 bin metrekarelik yüksek teknoloji Bataryalı Enerji Depolama Sistemleri (BESS) Üretim Tesisi’ni devreye aldı. İhracat odaklı üretim modeliyle hayata geçirilen tesisin, beş yıl içinde 10 GWh üretim kapasitesine ulaşarak Türkiye ekonomisine 1 milyar doların üzerinde ihracat katkısı sağlaması hedefleniyor.

Maxxen Enerji, enerji depolama teknolojilerinde stratejik öneme sahip Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki BESS Üretim Tesisi’ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Bu tesis, yenilenebilir enerji santralleri, şebeke uygulamaları ve sanayi tesisleri için enerji depolama çözümleri geliştirerek Türkiye’nin enerji dönüşümü, arz güvenliği ve teknoloji ihracatı hedeflerine katkı sunacak.

“Enerji depolamada Türkiye’nin üretim ve ihracat üssü olmayı hedefliyoruz”

LEED sertifikalı, yüksek otomasyonlu ve CE belgeli altyapıya sahip Maxxen Enerji Bataryalı Enerji Depolama Sistemleri (BESS) Üretim Tesisi, yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemleri ve sürdürülebilir üretim modeliyle öne çıkıyor. 20 bin metrekarelik alanda kurulan tesisin, beş yıl içinde 10 GWh üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

Açılış töreninde konuşan Kontek Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, yatırımı Türkiye’nin enerji vizyonu açısından stratejik bir eşik olarak değerlendirerek, “Aydın’da stratejik bir yatırımla hayata geçirdiğimiz bu tesis, yalnızca bir üretim altyapısı değil; Türkiye’nin enerji teknolojilerindeki konumunu güçlendiren önemli bir adımdır. İhracat odaklı üretim yaklaşımımız ve mühendislik kabiliyetlerimizle, Türkiye’yi enerji depolama alanında bölgesel bir üretim ve ihracat merkezi hâline getirmeyi hedefliyoruz’’ dedi.

Bu yatırımın kısa vadede 300’ün üzerinde doğrudan, orta ve uzun vadede ise binlerce kişiye dolaylı istihdam yaratacağını belirten Özdemir, ‘‘Yerli üretimle ölçeklenen enerji depolama çözümlerimizle yenilenebilir enerji entegrasyonunu güçlendirirken, Türkiye’nin enerji arz güvenliğine ve bölgesel kalkınma hedeflerine de somut katkı sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.